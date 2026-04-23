Katze wird während Geburt in Klinik gebracht: Besitzer treffen krasse Entscheidung
Bergheim - Mit einer extrem emotionalen Story rund um eine alleingelassene trächtige Katzen-Mama bittet das Tierheim Bergheim derzeit um Unterstützung.
Selbst die unermüdlichen Tierretter sind angesichts der turbulenten Minuten sprachlos, die durch einen Anruf aus einer nahegelegenen Tierklinik begonnen hatten.
Dort waren die Besitzer einer Katze Hals über Kopf vorbeigekommen, da das Tier mitten im Geburtsvorgang steckte. "Das Beinchen eines Babys war bereits zu sehen, Komplikationen kündigten sich an", heißt es im neuesten Instagram-Beitrag.
Dann der Knall: Aufgrund der hohen Kosten ließen die Besitzer ihr Tier hochschwanger in der Klinik zurück. "Traurig, aber wahr", erklären die Tierretter.
Kurze Zeit später brachte die trächtige Katzen-Mama unter Aufsicht mehrerer Ärztinnen tatsächlich noch fünf (!) weitere Babys zur Welt.
Anders als ihre Kinder hatte laut Tierheim aber schließlich die Katzen-Mama mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen. "Sie hatte Wasser in der Lunge und musste dringend medikamentös behandelt werden, was aber nicht möglich war, solange sie die Jungen säugte."
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Tierheim Bergheim sucht dringend nach Spenden
Innerhalb kürzester Zeit erklärte sich daraufhin eine der Tierheim-Mitarbeiterinnen bereit, die frisch auf die Welt gebrachten Baby-Katzen zu übernehmen, damit deren Mama geholfen werden konnte.
"Die Mutterkatze ist jetzt in Behandlung, und wir hoffen sehr, dass ihr schnell geholfen werden kann. Sobald es ihr besser geht, werden wir sie abholen – samt der Rechnung. In solchen Fällen können wir einfach nicht nein sagen", erklärt das Tierheim.
Damit Mama und Kinder schon bald zusammen Seite an Seite das Leben genießen können, muss sich die Sechsfach-Mama erst mal erholen und wieder auf ihre Beinchen kommen.
"Wir wünschen uns von Herzen, dass die Mutter wieder gesund wird und sich später wieder um ihren reizenden Nachwuchs kümmern kann."
Um die angefallenen Kosten für die Klinik-Rechnung stemmen zu können, ist das Tierheim derzeit auf die finanzielle Mithilfe der Community angewiesen.
"Wir freuen uns sehr über Unterstützung für die kleine Familie, jeder Euro hilft." Gespendet werden kann via Paypal an [email protected] unter dem Stichwort "Katzenfamilie".
Titelfoto: Bildmontage: Screenshot/Instagram/Tierheim Bergheim