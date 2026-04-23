Katze wird während Geburt in Klinik gebracht: Besitzer treffen krasse Entscheidung

Bergheim - Mit einer extrem emotionalen Story rund um eine alleingelassene trächtige Katzen-Mama bittet das Tierheim Bergheim derzeit um Unterstützung.

Die kleinen grauen Winzlinge haben schon jede Menge Trubel miterlebt. © Bildmontage: Screenshot/Instagram/Tierheim Bergheim

Selbst die unermüdlichen Tierretter sind angesichts der turbulenten Minuten sprachlos, die durch einen Anruf aus einer nahegelegenen Tierklinik begonnen hatten.

Dort waren die Besitzer einer Katze Hals über Kopf vorbeigekommen, da das Tier mitten im Geburtsvorgang steckte. "Das Beinchen eines Babys war bereits zu sehen, Komplikationen kündigten sich an", heißt es im neuesten Instagram-Beitrag.

Dann der Knall: Aufgrund der hohen Kosten ließen die Besitzer ihr Tier hochschwanger in der Klinik zurück. "Traurig, aber wahr", erklären die Tierretter.

Kurze Zeit später brachte die trächtige Katzen-Mama unter Aufsicht mehrerer Ärztinnen tatsächlich noch fünf (!) weitere Babys zur Welt.

Anders als ihre Kinder hatte laut Tierheim aber schließlich die Katzen-Mama mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen. "Sie hatte Wasser in der Lunge und musste dringend medikamentös behandelt werden, was aber nicht möglich war, solange sie die Jungen säugte."