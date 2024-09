Katze muss wegen eines Grashalms zum Arzt: Dann wird es richtig teuer

Harstad (Norwegen) - Auf einmal fing er an, sich zu übergeben. Außerdem musste Kater Oscar unentwegt niesen. Hochnervös fuhr sein Frauchen Lisa Næss (33) aus dem norwegischen Harstad mit ihm zur Tierärztin. Kaum dort angekommen, entpuppte sich Oscar als pflegeleicht - entsprechend empfahl die Ärztin lediglich eine Salbe gegen eine Schnittwunde sowie ein Antibiotikum. Doch kurz nachdem sie den Raum verlassen hatte, ging alles von vorne los.

Doch schon bald erhielt die Mutter einer Tochter eine ganz andere Diagnose - und eine Rechnung, die es in sich hatte.

Deshalb wollte sie den Stubentiger betäuben, um zu sehen, ob etwas in seiner Nase oder seinem Rachen steckte.

"Dieses Niesen war sehr seltsam, also filmte ich es, um es ihr zu zeigen", sagte Næss diese Woche in einem Interview mit Newsweek . Kurz darauf war auch die Ärztin überzeugt, dass doch mehr dahinterstecken musste.

Des Rätsels Lösung: Ein Grashalm hatte in Oscars Nase gesteckt. © Screenshot/TikTok/@pokemomlisa

Oscar hatte draußen im Garten einen Grashalm eingesaugt, der nun in seiner Nase feststeckte. Die Tierärztin konnte diesen jedoch recht schnell entfernen. Als Andenken übergab sie das gute Stück der Besitzerin.

"Wir waren so erleichtert und haben sofort den Humor darin erkannt. Wir hatten uns alle möglichen Schrecken vorgestellt, und dann war es nur ein Grashalm", sagte Næss.



Das Lachen verging der 33-Jährigen allerdings, als sie mit ihrem Verlobten einen Blick auf die Rechnung warf. Umgerechnet rund 360 Euro sollte der "Spaß" kosten - die Skandinavierin war bedient.

Doch zum Glück übernahm ihre Versicherung den Großteil der Kosten. Und so konnte die Familie am Ende wirklich nur noch lachen, was sie auf TikTok gleich teilen wollte.

Dafür veröffentlichte Næss im vergangenen Monat die Aufnahme ihres niesenden Katers, die sie in der Tierarztpraxis gemacht hatte, zusammen mit einem Bild des Grashalms.



Das Video kam gut an, konnte seitdem mehr als 250.000 Klicks einheimsen. Trotz der kuriosen Geschichte ist Næss jedoch eines wichtig: "Wenn du das Gefühl hast, dass mit deinem Haustier immer noch etwas nicht stimmt - auch wenn der Tierarzt es nicht sieht - bist du der Besitzer und derjenige, der dein Haustier am besten kennt. Wenn du ein Bauchgefühl hast - bleib dran!"