Katze nimmt von Artgenossin für immer Abschied: Wie genau sie das tut, rührt so viele zu Tränen

Lodi (Kalifornien) - Dieser Tod kam völlig unerwartet. Noch am Morgen hatte Katze "Mama" wie immer vergnügt mit ihrer Artgenossin "Sis" gespielt. Anzeichen gesundheitlicher Probleme zeigte sie bis dahin nicht, als sie plötzlich zusammenbrach. Ihr Frauchen Alyssa Redwine (29) war zum Glück zu Hause, eilte dem Tier sofort zu Hilfe. Doch dann geschah es.

Katze "Mama" (l.) ist kürzlich verstorben. Katze "Sis" (r.) nahm herzzerreißend Abschied von ihr. © Bildmontage: Instagram/Screenshot/mrs.alyssaredwine, TikTok/Screenshot/alyssaredwine

"Ich hielt sie im Arm, als sie starb", sagte die junge Frau aus Lodi in Kalifornien jetzt in einem Interview mit Newsweek. Der Schock saß tief, weil es so unerwartet kam. Doch nicht nur Redwine war tief getroffen, sondern auch Katze Sis.

Nachdem ihre Besitzerin das verstorbene Tier in einen Karton gelegt und zugedeckt hatte, schaute Sis direkt nach. Ihr Frauchen hielt den herzzerreißenden Moment fest.

In dem entsprechenden TikTok-Video lugt Sis zunächst in den Karton. Danach berührt sie zaghaft die Decke, klettert dann hinein. Für ein paar Sekunden schnuppert sie an Mama, tätschelt ihr danach einige Male den Kopf, ehe sie den Karton wieder verlässt.

"Es ist herzzerreißend, wenn man mit ansehen muss, wie sich die eigene Katze zum letzten Mal von ihrer besten Freundin verabschiedet. Tiere verstehen mehr, als wir denken", heißt es im Untertitel dazu. In der Kommentarspalte sind seitdem zahlreiche gebrochene Herzchen und weinende Emojis zu finden.

Nicht besser machen es die Details, die Redwine dem US-Magazin zusätzlich schilderte.