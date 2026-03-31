Katze "Pudding" ist sehr gesprächig und hofft trotz Handicap auf Happy End

München - Europäisch-Kurzhaar-Katze Pudding kam als Fundtier ins Münchner Tierheim . Da sie leider niemand vermisst hat, sucht sie nun ein neues Zuhause.

Katze Pudding teilt sich gerne mit und genießt jede Aufmerksamkeit ihrer Besitzer. © Tierheim München

Pudding wurde ungefähr im August 2025 geboren.

Sie ist eine anfangs noch etwas schüchterne Katze, die ein verständnisvolles und ruhiges Zuhause sucht.

Die Samtpfote könnte zu einer Familie mit ruhigen Kindern ziehen, die ihr Zeit geben, um anzukommen. Erst wenn sie Vertrauen gefasst hat, kommt ihre zutrauliche und verspielte Seite zum Vorschein. Nach der Eingewöhnung lässt sich Pudding gerne streicheln und genießt jede Aufmerksamkeit.

Sie wird ausschließlich zu einem gleichaltrigen Partnertier vermittelt. Mit Hunden hingegen kommt sie eher nicht zurecht. Bei der Haltung in einer Wohnung wäre ein Balkon ein schönes Extra, ist aber kein Muss, so das Tierheim.

"Pudding ist eine kleine Plaudertasche", berichten ihre Pfleger über die gesprächige Katze, die sich immer mitteilt, wenn sie etwas braucht. Wegen Brüchen musste ihr ein Hinterbein amputiert werden. Ihr Zuhause sollte daher möglichst ebenerdig gestaltet sein.

Alles Weitere erfährst Du unter der Telefonnummer 089/921000250 im Katzenhaus EG.