Mann fährt auf Geschäftsreise: Als er nach Hause kommt, hat er plötzlich sieben Katzen in seiner Wohnung
Hamilton (Kanada) - Niedliche Überraschung: Eine Frau wollte ihren Mann, der auf einer Geschäftsreise war, mit einer Katze überraschen - doch plötzlich waren sieben Stück in ihrem Haus.
Kelly Beattie hatte eine ganz besondere Überraschung für ihren Mann Adrian geplant.
Das Paar liebt Tiere und besitzt bereits zwei Schäferhunde, zwei Zwergziegen und 14 Hühner, wie sie gegenüber Newsweek erzählt. Doch etwas fehlte Adrian immer: ein Stubentiger.
Da die beiden erst eine Werkstatt in einen Stall für die Ziegen und Hühner umbauten, überlegte sich Kelly, dass sie ja auch eine Stallkatze halten könnten.
Diese kann sich dann frei zwischen den Räumlichkeiten bewegen.
Nachdem sich die Tierliebhaberin etwas im Internet umgesehen hatte, stieß sie auf Kijiji, eine kanadische Online-Kleinanzeigenplattform.
Dort war auch eine Katze "im Angebot", die von jemandem zurückgelassen wurde - für die Familie genau richtig.
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Aus einer Katze wurden sieben
Kelly wollte der Fellnase ein tolles neues Zuhause bieten. Die Bedingung war jedoch, dass auch die Schwester der Katze Platz finden müsse. Für die Familie kein Problem.
Am Tag nach dem Einzug wollte der Sohn des Paares den Neuzugang in der Scheune füttern, doch er konnte seinen Augen kaum trauen. "Er schrie: 'Da sind Kätzchen!'", erzählte Kelly.
Eine der Katzen schien also trächtig gewesen zu sein, wodurch die einstige Idee von einer Katze plötzlich ein ganz anderes Ausmaß annahm. "Ich konnte es kaum glauben, musste aber auch lachen, denn das passt so gut zu uns - wir ziehen Chaos und lustige Momente magisch an", hieß es weiter.
Adrian kam von der Reise zurück und bekam, passend zu seinem Geburtstag, ein unerwartetes Geschenk - sieben Katzen auf einen Streich.
Kelly filmte die witzige Schock-Reaktion ihres Mannes und postete den Clip auf Instagram.
"Er hat mir verboten, mir danach noch Tiere anzuschaffen, und ich habe geantwortet: 'Du wusstest doch, wen Du geheiratet hast'", witzelte die Tier-Mama.
Titelfoto: Bildmontage: Screenshot/Instagram/thefeatheredporch