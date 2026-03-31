Mann fährt auf Geschäftsreise: Als er nach Hause kommt, hat er plötzlich sieben Katzen in seiner Wohnung

Hamilton (Kanada) - Niedliche Überraschung: Eine Frau wollte ihren Mann, der auf einer Geschäftsreise war, mit einer Katze überraschen - doch plötzlich waren sieben Stück in ihrem Haus.

Kelly wollte ihren Ehemann mit einer Katze überraschen. © Bildmontage: Instagram/thefeatheredporch

Kelly Beattie hatte eine ganz besondere Überraschung für ihren Mann Adrian geplant.

Das Paar liebt Tiere und besitzt bereits zwei Schäferhunde, zwei Zwergziegen und 14 Hühner, wie sie gegenüber Newsweek erzählt. Doch etwas fehlte Adrian immer: ein Stubentiger.

Da die beiden erst eine Werkstatt in einen Stall für die Ziegen und Hühner umbauten, überlegte sich Kelly, dass sie ja auch eine Stallkatze halten könnten.

Diese kann sich dann frei zwischen den Räumlichkeiten bewegen.

Nachdem sich die Tierliebhaberin etwas im Internet umgesehen hatte, stieß sie auf Kijiji, eine kanadische Online-Kleinanzeigenplattform.

Dort war auch eine Katze "im Angebot", die von jemandem zurückgelassen wurde - für die Familie genau richtig.