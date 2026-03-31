Katze kommt aus Vermittlung zurück, weil sie neuen Besitzern zu scheu ist

Bergheim - Erneut ist das Tierheim Bergheim bei Köln auf der Suche nach einem passenden Zuhause für Katze Radieschen, nachdem die Vierbeinerin kürzlich leider aus der Vermittlung zurückgekommen ist. Jetzt wünscht sich die Mieze nur eines: endlich ankommen.

Radieschen landete erneut in den Händen der Bergheimer Tierretter, nachdem sie ihren neuen Besitzern zu scheu gewesen war. © Tierheim Bergheim/Website

Die schwarz-weiße Katze hat in ihrem Leben schon viel mitgemacht, denn wie die Bergheimer Tierretter auf ihrer Website berichteten, war Radieschen im Jahr 2025 mit einem großen Tumor am Kopf als Fundkatze im Tierasyl gelandet.

Die Mitarbeiter handelten damals sofort und ließen die Samtpfote umgehend operieren, wobei der gesamte Tumor entfernt wurde. Anschließend ging es der Katze viel besser, ehe sich zu ihrem großen Glück auch noch Interessenten für sie meldeten, die Radieschen schließlich adoptierten.

Die Geschichte der Vierbeinerin hätte damit eigentlich auserzählt sein können, doch das Schicksal hatte andere Pläne für sie. Mittlerweile sitzt Radieschen nämlich schon wieder im Tierheim, nachdem ihre neuen Besitzer sie kürzlich zurückgebracht haben, weil sie mit ihrem scheuen Verhalten überfordert gewesen seien.

Nun hockt die Mieze erneut in der Einrichtung, ist dabei sichtlich gestresst und zieht sich aktuell sehr im Katzenhaus zurück, wie ihre Pfleger schilderten.