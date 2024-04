Katze sitzt mehrere Stunden auf Schornstein fest, dann wird es noch schlimmer

Mülheim an der Ruhr - Diese Katze hat eine wahre Kamin-Odyssee hinter sich. Am Ende gab es dann aber das Happy End.

Die Katze konnte von der Feuerwehr aus ihrer Kamin-Lage befreit werden und kam danach in eine Tierklinik. © Feuerwehr Mülheim an der Ruhr

Die Feuerwehr in Mülheim an der Ruhr (NRW) wurde am Freitagnachmittag zu einem Mehrfamilienhaus im Stadtteil Broich gerufen. Seit dem Vormittag saß dort eine Katze auf dem Schornstein und kam nicht mehr herunter.

Doch es wurde noch schlimmer für die Mieze. Denn während der Rettungsaktion rutschte der Vierbeiner ab und stürzte in einen stillgelegten Kaminschacht vier Meter in die Tiefe.

Weil der Kamin mit Kabeln und Einbauten belegt war, konnte sich die Katze aus dem 20 Mal 20 Zentimeter kleinen Schacht nicht selbstständig befreien.

"Eine Befreiung der Katze vom Schornsteinkopf aus dieser Tiefe war nicht erfolgversprechend, da die Katze augenscheinlich im Schacht festsaß", so die Feuerwehr.

Die Kameraden mussten schließlich ein Loch oberhalb der Katze in den Kamin bohren. Mit einer Endoskopkamera konnte die richtige Lage des Samtpfötchens festgestellt werden.

Mithilfe eines Bohrhammers wurde dann ein Stück des Kamins geöffnet und die Katze endlich befreit.