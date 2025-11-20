Katze sorgt mit ungewöhnlicher Schlaf-Routine für Wirbel im Netz
Netz - Eine graue Tabby-Katze hat im Internet eine hitzige Diskussion ausgelöst und das wegen ihrer persönlichen Einschlaf-Routine.
Eine Katzenbesitzerin teilte auf der Plattform Reddit im Forum r/aww zwei Fotos, welche bei den wenigsten "Awww"-Emotionen auslösten, sondern vielmehr zu Kopfschütteln führten.
In den am Montag geteilten Fotos liegt die Katze entspannt auf einer Decke und umarmt einen weiß-blauen Sittich zwischen ihren Pfoten. Die Besitzerin schreibt dazu: "Meine Katze schläft nur, wenn sie ihren Sittich umarmt."
Der Beitrag ging sofort viral: Über 11.000 Likes und 228 Kommentare sammelten sich unter dem Post, doch die Community reagierte aufgebracht.
Ein Nutzer staunte: "Zuerst dachte ich, es sei ein Stofftier, aber das ist doch sicher nicht gut für den Vogel? Vielleicht sollte man der Katze stattdessen ein Plüschtier kaufen."
Die Kuschelaktion ist nicht ungefährlich
Tatsächlich sollten Katzen und Vögel nicht direkt miteinander ungeschützt interagieren. Selbst wenn die Samtpfote keinerlei Jagdverhalten zeigt, bleibt sie ein Raubtier und ihr Jagdinstinkt kann jederzeit durchkommen. Beide Tiere brauchen ihren getrennten, sicheren Platz.
In den Kommentaren wiesen Nutzer zudem auch auf die gesundheitlichen Risiken hin. Schon ein winziger Katzenkratzer könnte für den Vogel lebensbedrohlich werden und zu einer Infektion führen.
Laut Newsweek hat die Besitzerin bislang nicht auf Anfragen reagiert. Das Netz rätselt derweil weiter, ob hinter dem Foto eine süße Freundschaft oder eine gefährliche Kuschelangewohnheit steckt.
Titelfoto: Reddit/Screenshot/MissVexa