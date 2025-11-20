Katze sorgt mit ungewöhnlicher Schlaf-Routine für Wirbel im Netz

Netz - Eine graue Tabby- Katze hat im Internet eine hitzige Diskussion ausgelöst und das wegen ihrer persönlichen Einschlaf-Routine.

Ganz schön gefährlich: Katze kuschelt mit Sittich. © Reddit/Screenshot/MissVexa

Eine Katzenbesitzerin teilte auf der Plattform Reddit im Forum r/aww zwei Fotos, welche bei den wenigsten "Awww"-Emotionen auslösten, sondern vielmehr zu Kopfschütteln führten.

In den am Montag geteilten Fotos liegt die Katze entspannt auf einer Decke und umarmt einen weiß-blauen Sittich zwischen ihren Pfoten. Die Besitzerin schreibt dazu: "Meine Katze schläft nur, wenn sie ihren Sittich umarmt."



Der Beitrag ging sofort viral: Über 11.000 Likes und 228 Kommentare sammelten sich unter dem Post, doch die Community reagierte aufgebracht.

Ein Nutzer staunte: "Zuerst dachte ich, es sei ein Stofftier, aber das ist doch sicher nicht gut für den Vogel? Vielleicht sollte man der Katze stattdessen ein Plüschtier kaufen."