Katze sperrt sich selbst in Badezimmer ein: Dann hat ihr Herrchen eine geniale Idee

USA - Als Ian kurz in sein Badezimmer wollte und an der Tür zog, blieb diese einfach zu. Von drinnen vernahm er lediglich ein klägliches Miauen.

Nachdem er mit der Handykamera die Situation erfasst hatte, musste sich Ian etwas einfallen lassen, um seine Katze zu befreien. © Instagram/ianrgrau

Wie der Tierbesitzer aus den USA gegenüber Newsweek erklärte, hatte sich sein Kater Smokey Bear mal wieder selbst eingesperrt.

In einem viralen Instagram-Video zeigt Ian, wie er sein Handy unter der Tür durchschiebt, um zu sehen, was sein vierbeiniger Mitbewohner diesmal angestellt hat.

Die abenteuerlustige Fellnase im Alter von sieben Jahren hatte es tatsächlich geschafft, die Badezimmerschubladen zu öffnen und damit die Tür zu blockieren. Der Weg war damit völlig versperrt.

Da Ian nicht zum ersten Mal mit einer solchen Situation konfrontiert wurde, wusste er sich gleich zu helfen: Mit einem Stück gebogenem Aluminium bastelte er kurzerhand eine kleine Rettungsvorrichtung und befreite seine Katze aus ihrem selbstgebauten Gefängnis.

"Ich behalte das Werkzeug lieber griffbereit - man weiß ja nie", sagte Ian in seinem viralen Clip, der zahlreiche Katzenfreunde aus aller Welt anlockte.