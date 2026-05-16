Katze stürzt aus 15. Stock und erleidet heftige Verletzung: Erst drei Tage später wird ihr geholfen

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Vor wenigen Tagen wurde im US-Bundesstaat Massachusetts wohl der schlimmste Albtraum eines jeden Tierbesitzers war.

Boston (Massachusetts/USA) - Vor wenigen Tagen wurde im US-Bundesstaat Massachusetts wohl der schlimmste Albtraum eines jeden Tierbesitzers wahr. Eine junge Katze fiel aus dem fünfzehnten Stock eines Hochhauses und musste über 72 Stunden ausharren, bis sie schließlich operiert werden konnte.

Mazys (1) operativer Eingriff im "Angell Animal Medical Center" ist teuer - die Ärzte gehen von einem rund 15.000 US-Dollar (circa 12.900 Euro) schweren Eingriff aus.
Mazys (1) operativer Eingriff im "Angell Animal Medical Center" ist teuer - die Ärzte gehen von einem rund 15.000 US-Dollar (circa 12.900 Euro) schweren Eingriff aus.  © Fotomontage/Screenshot/Facebook/MSPCA-Angell

"Man sagt, Katzen landen immer auf den Pfoten. Das mag zwar nicht immer stimmen, aber für Mazy traf es auf jeden Fall zu", witzelte das "Angell Animal Medical Center" in Boston auf Facebook.

Wie die Klinik mitteilte, fiel die einjährige Samtpfote auf den fünften Absatz des Wohnkomplexes - und somit über zehn Stockwerke tief. Mazys Besitzer brachten das Tier jedoch erst drei Tage nach dem Vorfall in die Klinik.

Weshalb die medizinische Versorgung so spät veranlasst wurde, ist bislang unklar. Im "Medical Center" angekommen wurde den Tierärzten das volle Ausmaß ihrer Verletzungen erst nach den Röntgenaufnahmen klar.

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"Mazy hat einen Lungenkollaps, und was noch schlimmer ist: Beide Vorderpfoten sind komplett vom Knochen in ihren Unterarmen abgetrennt", erklärte die Klinik.

Angesichts ihres Zustands zählte für das tierische Team jede Sekunde. Die größte Sorge galt dabei dem Lungenkollaps. Während der gesamten Operation stand Mazy unter einer besonders "engmaschigen Beobachtung", berichtete PEOPLE.

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Trotz komplexer Operation: Mediziner blicken positiv in Mazys Zukunft

Die verschmuste Fellnase viel mehrere Meter in die Tiefe, dass sie diesen Fall überlebt hat, grenzt fast an ein Wunder. (Symbolfoto)
Die verschmuste Fellnase viel mehrere Meter in die Tiefe, dass sie diesen Fall überlebt hat, grenzt fast an ein Wunder. (Symbolfoto)  © 123RF/ unkas

Bereits vor dem Eingriff zeigte sich der einjährige Vierbeiner äußerst zäh. "Irgendwie frisst sie trotz ihrer schweren Verletzungen gut. Sie schnurrt sogar und rollt sich bei den Untersuchungen auf den Rücken, als wollte sie gestreichelt werden", schwärmte das Klinik-Team auf Social Media.

Wie es Mazy aktuell nach der Operation geht, ist noch nicht bekannt. Fest steht jedoch, dass sie eine ziemlich tapfere Fellnase ist.

Die zuständigen Ärzte blickten positiv in ihre Zukunft. "Glücklicherweise glauben wir, dass diese Verletzungen operativ behoben werden können, auch wenn es sich um komplexe Eingriffe handelt."

Titelfoto: Fotomontage/Screenshot/Facebook/MSPCA-Angell/123RF/ unkas

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