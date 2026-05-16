Tamo sucht verzweifelt nach Nähe: Wer gibt dem verschmusten Kater eine Chance?

Hamburg - Tamo braucht für sein Glück nur einen Schoß, auf den er sich legen kann. Seit einem halben Jahr verläuft seine Suche im Hamburger Tierheim nun allerdings schon erfolglos.

Tamo liebt ausgiebige Streicheleinheiten. © Hamburger Tierschutzverein von 1841 e.V.

Der Europäisch Kurzhaar stellt wahrlich keine hohen Ansprüche an seine neue Familie. Doch der etwa acht Jahre alte Kater, der als Fundtier in das Tierheim an der Süderstraße kam, muss dennoch geduldig sein.

Anfang Dezember des vergangenen Jahres kam der Stubentiger bei den Tierschützern unter und zeigte sich in den sechs Monaten nur von seiner besten Seite.

Die Samtpfote ist ein sehr liebes und verschmustes Exemplar seiner Gattung. Die Fellnase könnte den ganzen Tag auf dem Schoß seiner Bezugsperson liegen und schnurrend Streicheleinheiten genießen.

Er ist sehr menschenbezogen und sucht aktiv den Kontakt. Von Aufmerksamkeit und Zuwendung kann der Kater gar nicht genug bekommen.

Tamo schätzt mit seiner ruhigen Art eine ebenso entspannte Umgebung. Wer also einen Freund für ruhige Stunden sucht, der viel Wärme und Gemütlichkeit mitbringt, ist bei dem Stubentiger an der richtigen Adresse.

Sobald die Samtpfote Vertrauen gefasst hat, genießt er die Zweisamkeit in vollen Zügen.