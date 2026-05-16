Tamo sucht verzweifelt nach Nähe: Wer gibt dem verschmusten Kater eine Chance?
Hamburg - Tamo braucht für sein Glück nur einen Schoß, auf den er sich legen kann. Seit einem halben Jahr verläuft seine Suche im Hamburger Tierheim nun allerdings schon erfolglos.
Der Europäisch Kurzhaar stellt wahrlich keine hohen Ansprüche an seine neue Familie. Doch der etwa acht Jahre alte Kater, der als Fundtier in das Tierheim an der Süderstraße kam, muss dennoch geduldig sein.
Anfang Dezember des vergangenen Jahres kam der Stubentiger bei den Tierschützern unter und zeigte sich in den sechs Monaten nur von seiner besten Seite.
Die Samtpfote ist ein sehr liebes und verschmustes Exemplar seiner Gattung. Die Fellnase könnte den ganzen Tag auf dem Schoß seiner Bezugsperson liegen und schnurrend Streicheleinheiten genießen.
Er ist sehr menschenbezogen und sucht aktiv den Kontakt. Von Aufmerksamkeit und Zuwendung kann der Kater gar nicht genug bekommen.
Tamo schätzt mit seiner ruhigen Art eine ebenso entspannte Umgebung. Wer also einen Freund für ruhige Stunden sucht, der viel Wärme und Gemütlichkeit mitbringt, ist bei dem Stubentiger an der richtigen Adresse.
Sobald die Samtpfote Vertrauen gefasst hat, genießt er die Zweisamkeit in vollen Zügen.
Tamo mag Menschen, aber keine Hunde
Um seine Neugierde zu stillen, braucht der Kater keine ausgiebigen Streifzüge durch die Nachbarschaft. Dem Achtjährigen reicht es vollkommen aus, sich ab und zu mal die frische Luft auf einem gesicherten Balkon um die Nase wehen zu lassen.
Während Kinder für Tamo wohl trotz der dadurch etwas unentspannteren Umgebung noch akzeptabel sind, hört es bei Hunden auf. Mit denen kommt der Kater überhaupt nicht aus, weshalb er nicht in einen Haushalt mit Hunden vermittelt wird.
Das ansonsten recht unkomplizierte Tier ist stubenrein, es besteht allerdings der Verdacht auf eine mögliche Futtermittelallergie. Das zeigt sich aktuell durch einen Juckreiz und stellenweise ausgelecktes Fell.
Die zukünftige Familie sollte die Ernährung also aufmerksam im Blick behalten.
Wer Tamo ein liebevolles Für-immer-Zuhause schenken möchte, findet unter hamburger-tierschutzverein.de einen detaillierten Steckbrief und die Möglichkeit zur Kontaktaufnahme.
Titelfoto: Hamburger Tierschutzverein von 1841 e.V.