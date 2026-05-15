15.05.2026 10:41 Besitzer will Katze einschläfern, weil Tierarztbehandlung zu teuer ist

Kater Whitefang sollte jahrelang nur Kinder machen. Dann wird er selbst krank und der Besitzer will ihn nur noch loswerden.

Von Ella Wittenbauer

Stuttgart - Kater Whitefang sollte jahrelang nur Kinder machen. Dann wird er selbst krank und der Besitzer will ihn nur noch loswerden.

Kater Whitefang hatte bislang kein leichtes Leben. Dem Tod ist er vor Kurzem von der Schippe gesprungen. © Tierschutzverein Stuttgart und Umgebung e.V. Die wunderschöne Maine-Coon-Katze Whitefang, was so viel wie Weißzahn bedeutet, hat es bislang nicht leicht gehabt. Nun sollte ihr Leben auch noch tragisch enden. Doch die Katze wurde gerettet und sucht jetzt ein liebevolles Zuhause. Fünf Jahre lang sollte Whitefang Babys produzieren, berichtet das Tierheim Stuttgart. Anschließend wurde er kastriert und vermittelt. Die Besitzer haben die wunderschöne Katze nicht geimpft und auch nie einem Tierarzt vorgestellt. Erst als es dem Kater sehr schlecht ging, brachten die Besitzer ihn zu einem Tierarzt, um ihn einzuschläfern. Der Grund: Der Besitzer wollte kein Geld mehr für ihn ausgeben.



Im Tierheim wurde der reinrassige Maine-Coon-Kater aufgepäppelt. Er ist zwar nicht gesund, aber erholt sich zunehmend. Der Schönling hat eine Bauchspeicheldrüsenentzündung und die Blutwerte sind derzeit schlecht. Gegen seine Blutarmut bekommt er täglich eine Kortisontablette.

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