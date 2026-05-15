Besitzer will Katze einschläfern, weil Tierarztbehandlung zu teuer ist
Stuttgart - Kater Whitefang sollte jahrelang nur Kinder machen. Dann wird er selbst krank und der Besitzer will ihn nur noch loswerden.
Die wunderschöne Maine-Coon-Katze Whitefang, was so viel wie Weißzahn bedeutet, hat es bislang nicht leicht gehabt. Nun sollte ihr Leben auch noch tragisch enden. Doch die Katze wurde gerettet und sucht jetzt ein liebevolles Zuhause.
Fünf Jahre lang sollte Whitefang Babys produzieren, berichtet das Tierheim Stuttgart. Anschließend wurde er kastriert und vermittelt. Die Besitzer haben die wunderschöne Katze nicht geimpft und auch nie einem Tierarzt vorgestellt.
Erst als es dem Kater sehr schlecht ging, brachten die Besitzer ihn zu einem Tierarzt, um ihn einzuschläfern. Der Grund: Der Besitzer wollte kein Geld mehr für ihn ausgeben.
Im Tierheim wurde der reinrassige Maine-Coon-Kater aufgepäppelt. Er ist zwar nicht gesund, aber erholt sich zunehmend. Der Schönling hat eine Bauchspeicheldrüsenentzündung und die Blutwerte sind derzeit schlecht. Gegen seine Blutarmut bekommt er täglich eine Kortisontablette.
Neugieriger und verschmuster Kater sucht neues Heim
Der Kater ist neugierig und liebt es, seine Umgebung zu erkunden. Gleichzeitig ist er anhänglich und genießt Streicheleinheiten. Er wünscht sich ein liebevolles Zuhause mit netten Menschen, die ihm einen schönen Lebensabend schenken möchten.
Obwohl er gesundheitlich einige Baustellen hat, macht er das Beste daraus. Seine Tablette frisst er mit dem Futter mit und schlägt sich tapfer beim Tierarzt.
Solltet Ihr Whitefang bei Euch aufnehmen, müsstet Ihr regelmäßig zum Tierarzt, da die Blutwerte kontrolliert werden müssen. Das Tierheim kann dies unterstützen, falls Ihr zum Tierarzt im Tierheim kommen könnt.
Der schöne weiße Kater braucht eine große Katzentoilette, denn wenn diese zu klein ist, kann etwas danebengehen. Das sollte allerdings das kleinste Problem sein. Außerdem braucht er spezielles Futter, da er einen empfindlichen Magen hat. Die Nahrung ist etwas teurer, doch der Kater braucht sie unbedingt, denn mit seinen 3,5 Kilogramm ist er ein Leichtgewicht und dürfte sich durchaus noch was anfressen.
Ein eingenetzter Balkon würde Whitefang etwas frische Luft gönnen. Andere ruhige Katzen sind kein Problem für ihn. Nur kleine Kinder sollten nicht im Haushalt wohnen.
Wenn Ihr Whitefang kennenlernen wollt, meldet Euch unter [email protected] und berichtet, warum er bei Euch gut aufgehoben ist.
Titelfoto: Tierschutzverein Stuttgart und Umgebung e.V.