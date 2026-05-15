Von der Straße gerettet: Kater Theo sucht erfahrene Halter für seinen Neuanfang

Hamburg - Im Hamburger Tierheim wartet derzeit ein ganz besonderer Vierbeiner auf seine zweite Chance: Kater Theo. Der charmante Vierbeiner mit der Rasse Europäisch Kurzhaar, männlich und kastriert, wurde etwa 2021 geboren und trägt weißes Fell mit grau-schwarz-getigerten Abzeichen.

Kater Theo hat bereits ein bewegtes Leben hinter sich. Aktuell befindet er sich im Hamburger Tierheim. © Hamburger Tierschutzverein von 1841 e.V.

Doch seine Geschichte ist keine einfache: Theo kam als Fundtier in die Obhut des Tierheims und hat vermutlich zunächst als Einzelkater in einem Haushalt gelebt, bevor er einige Monate auf der Straße überleben musste. Diese Zeit hat Spuren hinterlassen.

Anfangs zeigte er sich entsprechend vorsichtig, teilweise auch mit Fauchen. Es ist der Ausdruck eines Katers, der gelernt hat, sich selbst zu schützen. Doch hinter dieser rauen Schale steckt ein sehr menschenbezogenes Tier, heißt es auf der Website des Tierheims.

Theo sucht aktiv die Nähe zu seinen Bezugspersonen, kommt von sich aus auf Menschen zu und zeigt sich verspielt und lebhaft. Mit wachsendem Vertrauen wird er deutlich sanfter, lässt sich gerne streicheln und entwickelt sich sichtbar positiv.

Doch der Kater bringt weitere Herausforderungen mit sich: Beim Spielen kann es vorkommen, dass er die Krallen einsetzt oder kurz zwickt, wenn ihm etwas nicht passt. Bisher kam es dabei jedoch zu keinen ernsthaften Verletzungen.

Vielmehr sind es Verhaltensmuster aus einer schwierigen Vergangenheit, die noch etwas Geduld und Verständnis brauchen.