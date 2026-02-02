Katze Sucuk hat ein Problem: Findet sie trotzdem ihr Glück?

München - Europäisch-Kurzhaar-Katze Sucuk kam als Fundtier ins Münchner Tierheim . Findet sie nun ein neues Zuhause?

Sucuk hofft auf neue Besitzer, die Erfahrung im Umgang mit Katzen haben. © Bildmontage (2): Tierheim München

Sucuk wurde ungefähr im Jahr 2022 geboren und ist kastriert. Sie sucht einen Platz in Wohnungshaltung mit vernetztem Balkon, damit sie sicher frische Luft genießen und ihre Umgebung beobachten kann.

Da sie mit Kindern oder anderen Katzen nicht gut zurechtkommt, sollte sie in ihrem künftigen Zuhause alleine gehalten werden.

Sucuk ist eine sehr gesprächige aber auch temperamentvolle Katze. Wie die Pfleger im Tierheim berichten, kommt sie nur schwer zur Ruhe und weiß manchmal nicht, wohin mit sich.

Da sie dann auch ihre Zähne einsetzen kann, sollte sie ein Zuhause bei Menschen finden, die Erfahrung im Umgang mit Katzen haben. Ein geduldiger Umgang, Strukturen und ein ruhiges Umfeld sind wichtig für die Samtpfote.

Bist Du ihr großes Los? Dann melde Dich unter der Telefonnummer 089/921000250 im Katzenhaus EG.