Katze Sucuk hat ein Problem: Findet sie trotzdem ihr Glück?

Im Münchner Tierheim wartet Katze Sucuk auf ihre Menschen. Auch die Meerschweinchen Teddy und Juna hoffen auf ein Happy End.

Von Friederike Hauer

München - Europäisch-Kurzhaar-Katze Sucuk kam als Fundtier ins Münchner Tierheim. Findet sie nun ein neues Zuhause?

Sucuk hofft auf neue Besitzer, die Erfahrung im Umgang mit Katzen haben.
© Bildmontage (2): Tierheim München

Sucuk wurde ungefähr im Jahr 2022 geboren und ist kastriert. Sie sucht einen Platz in Wohnungshaltung mit vernetztem Balkon, damit sie sicher frische Luft genießen und ihre Umgebung beobachten kann.

Da sie mit Kindern oder anderen Katzen nicht gut zurechtkommt, sollte sie in ihrem künftigen Zuhause alleine gehalten werden.

Sucuk ist eine sehr gesprächige aber auch temperamentvolle Katze. Wie die Pfleger im Tierheim berichten, kommt sie nur schwer zur Ruhe und weiß manchmal nicht, wohin mit sich.

Da sie dann auch ihre Zähne einsetzen kann, sollte sie ein Zuhause bei Menschen finden, die Erfahrung im Umgang mit Katzen haben. Ein geduldiger Umgang, Strukturen und ein ruhiges Umfeld sind wichtig für die Samtpfote.

Bist Du ihr großes Los? Dann melde Dich unter der Telefonnummer 089/921000250 im Katzenhaus EG.

Süße Meerschweinchen lernen sich im Tierheim München kennen

Teddy (l.) und Juna sind ein Herz und eine Seele und wollen zusammen bleiben.
© Tierheim München

Auch die Meerschweinchen Teddy und Juna hoffen auf ihr Glück: Sie haben sich im Tierheim gefunden und suchen nun als Paar eine neue Bleibe. Beide wurden im Jahr 2020 geboren.

Teddy ist sehr zutraulich und neugierig. Er liebt sein Fressen und seine Partnerin Juna von Herzen. Juna ist hingegen ein eher ruhiges Meerschweinchen mit viel Charakter. "Die beiden ergänzen sich wunderbar und geben sich gegenseitig Halt", berichten die Pfleger im Kleintierhaus.

Juna leidet unter tumorösen Veränderungen, die nicht mehr therapierbar sind. Zusätzlich hat sie eine Arthrose in den Hinterbeinen, die sie in ihren Bewegungen einschränkt. Als Schmerztherapie erhält sie aktuell Metacam sowie ein pflanzliches Mittel zur Unterstützung. Alles Weitere zu ihrer Versorgung erfährst Du unter der Telefonnummer 089/921000530 im Kleintierhaus EG.

Melde Dich bei Interesse an dem lieben Pärchen und statte den Meerschweinchen einen Besuch im Tierheim ab.

Titelfoto: Bildmontage (2): Tierheim München

