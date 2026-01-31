"Traurig, aber wahr": Besitzer zieht weg und überlässt Katze sich selbst
Köln - Vor kurzer Zeit nahm das Tierheim Köln-Dellbrück mit Katze Rosa eine verschüchterte Samtpfote bei sich auf, die in der jüngsten Vergangenheit wirklich ziemliches Pech hatte. Jetzt hofft die Mieze, nochmal ganz von vorne anfangen zu können.
Wie die Tierretter auf ihrer Website informierten, war die Europäisch-Kurzhaar-Katze vor einiger Zeit als Fundtier im Kölner Tierheim gelandet, nachdem sie zuvor jahrelang auf einem Campingplatz beheimatet war.
Dort habe ihr Besitzer als Dauergast gelebt, ehe er irgendwann wegzog und die arme Rosa sich selbst überließ.
Die Mieze landete in der Obhut der Tierretter und verstand die Welt nicht mehr. Und auch einige Zeit nach ihrem Umzug ins Tierasyl hat sie noch immer Probleme, mit der neuen Umgebung warmzuwerden.
"Sie versteckt sich im Katzenhaus, meist in einer Höhle", schilderten ihre Pfleger, während Rosa auch auf den Bildern, die das Tierheim auf seiner Website hochgeladen hatte, anzusehen war, dass sie derzeit alles andere als glücklich ist.
Katze Rosa wünscht sich ein liebevolles Zuhause bei ruhigen Menschen
Die Tierretter sind daher dringend auf der Suche nach netten neuen Besitzern für die etwa 2015 geborene Mieze, die Rosa Zeit geben, bis sie wieder Vertrauen fassen kann. "Bestimmt wird sie früher oder später ihre schmusige Seite zeigen", waren sich ihre Pfleger sicher.
Für ihren Schützling wünschen die Mitarbeiter sich ein ruhiges Zuhause in Wohnungshaltung mit einem gesicherten Balkon, auf dem Rosa sich die Sonne auf den Pelz scheinen lassen kann.
Wer die niedliche Katze kennenlernen möchte, kann per E-Mail an [email protected] Kontakt mit den Mitarbeitern aufnehmen. Alle ausführlichen Infos über Rosa gibt's zudem auf der Website des Tierheims.
Titelfoto: Bildmontage: Tierheim Köln-Dellbrück