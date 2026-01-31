"Traurig, aber wahr": Besitzer zieht weg und überlässt Katze sich selbst

Köln - Vor kurzer Zeit nahm das Tierheim Köln-Dellbrück mit Katze Rosa eine verschüchterte Samtpfote bei sich auf, die in der jüngsten Vergangenheit wirklich ziemliches Pech hatte. Jetzt hofft die Mieze, nochmal ganz von vorne anfangen zu können.

Die arme Vierbeinerin wurde von ihrem letzten Besitzer einfach zurückgelassen. © Tierheim Köln-Dellbrück

Wie die Tierretter auf ihrer Website informierten, war die Europäisch-Kurzhaar-Katze vor einiger Zeit als Fundtier im Kölner Tierheim gelandet, nachdem sie zuvor jahrelang auf einem Campingplatz beheimatet war.

Dort habe ihr Besitzer als Dauergast gelebt, ehe er irgendwann wegzog und die arme Rosa sich selbst überließ.

Die Mieze landete in der Obhut der Tierretter und verstand die Welt nicht mehr. Und auch einige Zeit nach ihrem Umzug ins Tierasyl hat sie noch immer Probleme, mit der neuen Umgebung warmzuwerden.

"Sie versteckt sich im Katzenhaus, meist in einer Höhle", schilderten ihre Pfleger, während Rosa auch auf den Bildern, die das Tierheim auf seiner Website hochgeladen hatte, anzusehen war, dass sie derzeit alles andere als glücklich ist.