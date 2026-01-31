Retter nehmen neue Katze auf: Doch mit jedem Blick wundern sie sich mehr

Mandan (North Dakota, USA) - Er war zunächst eines von vielen Tieren - und fiel deshalb gar nicht weiter auf. Doch je länger sich seine Retter mit Kater Chip befassten, desto mehr wurde ihnen sein seltsames Aussehen bewusst.

Was stimmt nicht mit diesem Kater? Manche witzeln, dass Chip wie eine KI-generierte Katze aussieht. © Facebook/Screenshot/Central Dakota Humane Society

Der Stubentiger war zuvor zusammen mit zahlreichen anderen Katzen aus einem verlassenen Haus in North Dakota gerettet worden. Nun saß er Ende des vergangenen Monats bei der "Central Dakota Humane Society" in Mandan, wo seine Pfleger zunehmend staunten.

Der Grund: Chip sah - im besten Sinne - irgendwie dämlich aus, eben wie eine "Grinsekatze". Seine Pfleger waren von diesem Umstand so begeistert, dass sie Fotos machten und auf Facebook posteten.

Dass sie mit ihrer Meinung nicht allein waren, zeigte sich schon bald anhand der vielen Reaktionen auf die Beiträge.

"Die Leute konnten sich an Chips drolligem Grinsen nicht sattsehen", sagte Cameo Skager, Kommunikations- und Entwicklungsdirektorin der Central Dakota Humane Society, diese Woche in einem Interview mit The Dodo.

"Es zaubert einem einfach ein Lächeln ins Gesicht (…) Seine Social-Media-Postings haben mehr als drei Millionen Aufrufe erreicht", fügte sie hinzu.

Doch konnte Chip inzwischen auch in Form einer neuen Familie davon profitieren?