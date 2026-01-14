Katze verliert Zuhause, weil sich Frauchen nicht mehr kümmern kann

Köln - Katze Minni lebte bislang ein unbeschwertes Leben bei ihrer Besitzerin, ehe die vor kurzer Zeit leider ins Pflegeheim umziehen musste. Die Mieze landete daraufhin im Tierheim Bergheim bei Köln und hofft nun auf eine neue Chance.

Katze Minni kam zu den Tierrettern, weil ihre Besitzerin ins Pflegeheim musste. © Bildmontage: Instagram/tierheim_bergheim

Während viele Tiere nach ihrem Umzug ins Tierheim schwer mit dem Verlust ihres alten Zuhauses zu kämpfen haben, verkraftet die hübsche Vierbeinerin den Wohnortwechsel zum Glück sehr gut und macht trotz der Umstände bisher keinen unglücklichen Eindruck auf die Mitarbeiter, wie die Tierretter bei Instagram berichteten.

"Sie nahm ihr neues Leben an, und nicht einmal die Quarantänestation konnte ihr die Stimmung vermiesen", hieß es in dem neuesten Post des Tierheims, zu dem die Mitarbeiter auch einen niedlichen Schnappschuss ihres Schützlings geteilt hatten.

Obwohl Minni sich im Tierheim nicht unwohl fühlt, soll die Einrichtung aber natürlich nicht die Endstation für die Mieze sein.

So wartet die vier Jahre junge Stubentigerin "frisch geimpft" im Katzenhaus darauf, Menschen zu treffen, "die sie mit ihrer positiven, charmanten und zuckersüßen Art um die Pfoten wickeln kann."