Katze weicht Schwangerer nicht von der Seite: Als das Baby da ist, wird ihr alles klar

Cornwall (England) - Sie wusste noch gar nicht, dass sie schwanger war, da wich Kater Simba schon nicht mehr von ihrer Seite. Als Carly Wadham aus Cornwall schließlich erkannte, dass sie in anderen Umständen war, verstand sie das Verhalten ihrer Katze erst richtig - dachte die Schwangere zumindest. Doch nach der Geburt des kleinen Theo zeigte Simba, dass es ihm in den vergangenen Monaten gar nicht direkt um seine Besitzerin gegangen war.

Kater Simba wich seiner Besitzerin Carly Wadham nicht mehr von der Seite, als diese mit Sohn Theo (rechts) schwanger war. © Bildmontage: TikTok/Screenshots/mybabyandus

Stattdessen hatte er in Wahrheit nur auf seinen neuen besten Freund gewartet. Denn kaum war das Baby im September 2023 auf der Welt, musste sich das Frauchen damit abfinden, von nun an die zweite Geige zu spielen.

"An dem Tag, als wir Theo aus dem Krankenhaus nach Hause brachten, war er die erste Katze, die sich ihm näherte und ihn beschnüffelte, und von diesem Moment an wich er nicht mehr von seiner Seite", sagte die zweifache Mutter diese Woche in einem Interview mit Newsweek.



Wadham hat neben vier weiteren Katzen noch einen Sohn im Teenageralter. Auch auf diesen passt der Kater, der seit sechs Jahren zur Familie gehört, ebenfalls gerne auf.

In einem viralen TikTok-Video stellte die Mutter die rührende Geschichte im vergangenen Monat vor.