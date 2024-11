Katze will einfach nur ihre Ruhe, der Grund bringt Millionen zum Staunen

London (Großbritannien) - Diese wissbegierige Fellnase hatte schlichtweg keine Zeit für Spielchen! Wenn Katzen verdächtig still sind, liegen zumeist triftige Gründe vor: Ein ziemlich untypisches Verhalten legte der Vierbeiner in der nachfolgenden Geschichte aus Großbritannien an den Tag. Der nämlich wollte nicht nur Ruhe haben, sondern ganz nebenbei auch noch seinen Wissenshorizont erweitern. " Newsweek " berichtete.

Ruhiges, stilles Plätzchen: Aus diesem Winkel war der Stubentiger gar nicht erst zu sehen. © Screenshot/TikTok/jadesharpy

In einer über dem Clip eingeblendeten Nachricht war in englischer Sprache zu lesen:

"I can't stop laughing, she's not left this box all day." (Dt. "Ich kann nicht aufhören zu lachen, sie hat diese Kiste den ganzen Tag nicht verlassen.")

Gerade für Vierbeiner, die überwiegend oder ausschließlich in der Wohnung zu Hause sind, scheint diese Form der Beschäftigung nicht nur auf den ersten Blick durchaus bereichernd.

Dabei faszinierte das Video, das über Nacht steil viral ging und es mittlerweile auf weit über eine Million Klicks brachte, die Internetnutzer vor allem aufgrund seiner inhaltlichen Komponente. Eine Katze, die sich über ihr Futter informieren lässt, ist tatsächlich aberwitzig.