Katzen erleiden traurigen Schicksalsschlag: Jetzt hoffen Tierretter auf ein Wunder

Troisdorf - Dass ältere Tiere auf der Beliebtheits-Skala nicht gerade weit oben stehen, ist kein Geheimnis: Dennoch hofft das Tierheim Troisdorf bei Köln auf ein neues Zuhause für gleich drei betagte Katzen-Ladys, die schon ihr Leben lang zusammen wohnen.

Die Katzen hatten ihr Leben lang zusammen bei ihrem Besitzer gewohnt, ehe der jedoch kürzlich verstarb. © Tierheim Troisdorf/Website

Die drei Samtpfoten kamen vor einer Weile zu den Troisdorfer Tierrettern, nachdem ihr Herrchen verstarb und die Miezen damit auch ihr Zuhause verloren, in dem sie bislang glücklich und zufrieden zusammengelebt hatten.

Jetzt hoffen nicht nur die drei 16 bis 18 Jahre alten Katzen auf ein Wunder, sondern auch die Pfleger, denn eine neue Bleibe für Tigger, Blacky und Kira zu finden, wird wohl keine leichte Aufgabe.

Dennoch lassen die Tierheim-Mitarbeiter natürlich nichts unversucht, doch noch ein liebevolles Zuhause für ihre Schützlinge zu finden, in dem sie trotz ihres hohen Alters gemeinsam einziehen dürfen. Denn eine Sache ist den Pflegern sehr wichtig: "Sie waren ihr Leben lang zusammen und sollen auch weiterhin zusammen bleiben. [...] Es wäre mehr als ein Jackpot, wenn die drei gemeinsam ausziehen dürfen."

Das zutrauliche Trio wurde von den Tierrettern als "zuckersüß und total verschmust" beschrieben. Potenzielle Interessenten sollten jedoch wissen, dass Kira und Tigger aufgrund ihres Alters täglich Medikamente für die Schilddrüse verabreicht bekommen, während Tigger zusätzlich auch ein Mittel gegen Bluthochdruck benötigt.