Er "arbeitet" in einer Bar: Darum muss Kater Tony ganz still sitzen

Maha Sarakham (Thailand) - Ein Blick sagt mehr als Tausend Worte! In einer Bar in der thailändischen Provinz Maha Sarakham geht es ausnahmsweise nicht ums leibliche Wohl der Gäste. Die nachfolgende Geschichte verblüfft vielmehr mit einem Vierbeiner in der Hauptrolle.

Gute Laune sieht anders aus! Zumindest bei der Katze schien die QR-Code-Aktion keinen tierisch guten Eindruck hinterlassen zu haben. © Screenshot/TikTok/tony_thesleepingcat

Gestatten: Kater Tony! Die orangefarbene Oyen-Katze sitzt wie angewurzelt auf einem Tisch und weiß offenbar genau, was hier gerade vor sich geht.

Die Rede ist von einer kuriosen Szene, die sich Ende August in einem kleinen Freiluftrestaurant namens "Sit-Camp" ereignete und in den sozialen Medien mittlerweile über 13 Millionen Mal aufgerufen wurde.

Ein kurzer Clip auf dem TikTok-Account "tony_thesleepingcat" zeigt den Kater mit einem QR-Code um seinen Hals auf der "Arbeit".

Nach Informationen von "Must Share News" soll es sich bei dem Tier um einen echten "Star" handeln, denn Tony ist so etwas wie die gute Seele der Bar - und in der Gegend sprichwörtlich so bekannt wie ein "bunter Hund".