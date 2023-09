Katze wird seit 10 Jahren vermisst! Jetzt passiert etwas, womit keiner mehr gerechnet hat

Die uralte Katze Otis galt zehn Jahre lang als vermisst, jetzt gibt es ein Happy End. © Instagram/Tierheim Bergheim

"Wunder gibt es immer wieder - man muss nur daran glauben!" Von diesem Grundsatz sind die Mitarbeiter des Tierheims Bergheim spätestens seit ihrem Erlebnis mit der betagten Katzendame Otis fest überzeugt.



Was die schwarze Streunerin erlebt hat, hätte sich ein Drehbuchautor nämlich kaum besser ausdenken können.

So war die Samtpfote vor einiger Zeit als Fundtier in der Obhut der Pfleger gelandet. Zu diesem Zeitpunkt befand sie sich leider in einem äußert kritischen Zustand. "In der Tierklinik wurde eine Herzerkrankung sowie extremer Bluthochdruck diagnostiziert", erinnern sich die Tierheim-Mitarbeiter in einem aktuellen Instagram-Beitrag.

Während sie alles versuchten, um ihren Schützling wieder gesundzupflegen, entdeckten sie eine Tätowierung im Ohr der Mieze. Bedauerlicherweise war diese unleserlich, sodass die Wahrscheinlichkeit, Otis' rechtmäßige Besitzer wiederzufinden, verschwindend gering wirkte.

Trotzdem versuchten die Tierfreunde mit einem Aufruf in den sozialen Medien ihr Glück ... und tatsächlich dauert es nicht lange, bis sich eine überglückliche Familie bei ihnen meldete.