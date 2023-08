Katze wird von der Straße geholt, doch ihr neues Zuhause ist ungewöhnlich!

Oklahoma City (USA) - Schwarze Katzen bringen Unglück? Aber doch nicht Miss Betty! Die Samtpfote ist eine hochgeschätzte Mitarbeiterin eines Spirituosengeschäfts in Oklahoma City in den USA und begeistert die Kunden auf der Suche nach ihrem Lieblingswein.

Miss Betty beim Zerlegen von alten Kartons. Ihr Zuhause ist ein Spirituosengeschäft in den USA. © Bildmontage/Screenshots: TikTik/bettytheliquorbarncat

Wer zum ersten Mal in die "Liquor Barn" in Oklahoma City kommt und dort zerkratzte und angekaute Kartons findet, wundert sich erst einmal. Und wer dann in schon länger nicht abgestaubten Regalen die Spuren kleiner Tatzen findet, denkt vielleicht in erster Linie an Marder oder Waschbären.

Doch Miss Betty will man in diesem Geschäft nicht loswerden - Sie ist eine geduldige Mitarbeiterin des Spirituosenladens und hat kurioserweise noch nicht eine der delikaten Glasflaschen umgeworfen! Dabei sind Katzen doch dafür bekannt, gerne Dinge von Regalen und Tischen zu werfen.

"Es ist sicher nur eine Frage der Zeit", meint Mitarbeiterin Amanda, "Aber bisher hat sie sich gut geschlagen!"

Wie unter anderem das Tier-Newsportal The Dodo via YouTube berichtet, handelt es sich bei Betty um eine vernachlässigte Straßenkatze, die immer wieder an Mitarbeiterin Amandas Haustür kratzte.

Die Besitzer der "Liquor Barn" erlaubten es Amanda sie mit zur Arbeit zu nehmen und dort nistete sich die schwarze Katze ein. Ob Amanda sie aufgrund ihrer Wohnsituation nicht bei sich Zuhause hatte einziehen lassen können, ist nicht bekannt - aber Betty fühlt sich in der "Liquor Barn" sehr wohl.