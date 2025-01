Katze wird zurück ins Tierheim gebracht: Als sie Luna sehen, sind die Pfleger fassungslos

Gießen - Was ist nur mit ihr geschehen? Diese Frage stellten sich auch die Pfleger des Tierheims im hessischen Gießen, als sie Rückkehrerin Luna zum ersten Mal wiedersahen. Hinter der Katze lag augenscheinlich eine enorm schwere Zeit.

Über die Ursache konnten die Verantwortlichen jedoch nur rätseln. Neben Bewegungsmangel könnten auch Überfütterung sowie hormonelle Veränderungen infolge einer Kastration schuld sein. Doch was auch immer für das enorme Übergewicht Lunas gesorgt haben mag, eines stehe laut dem Gießener Tierheim fest.

Ihr Zustand war dabei jedoch schreckenerregend. Nicht nur, dass Luna ein rätselhaftes, deutlich sichtbares Zucken aufwies. In dem Video, welches eine Pflegerin auf dem Facebook-Account des Tierheims veröffentlichte, ist darüber hinaus unschwer zu erkennen, dass der Stubentiger extrem adipös, sprich schwergewichtig ist.

Dabei hatte im Jahr 2022 alles so gut angefangen. Da durfte die weiße, gefleckte Katze die Pflegeeinrichtung nämlich in Richtung ihres vermeintlichen Für-Immer-Zuhauses verlassen. Erst kürzlich wurde sie dann von ihren nun ehemaligen Besitzern zurück ins hessische Tierheim gebracht.

Wer der wohl gequälten Seele jedoch eine stressfreie Pflegestelle samt ausgiebiger Katzenerfahrung bieten kann, der kann sich gerne schon jetzt mit dem Tierheim in Gießen unter der Rufnummer 0641/52251 sowie per E-Mail in Verbindung setzen.

Besetzt ist das Telefon montags bis freitags zwischen 10 und 12 Uhr sowie montags bis samstags von 15 bis 17 Uhr.