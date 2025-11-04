Katzen-Drama nach Feierabend: Tierheim-Mitarbeiterin rettet Samtpfoten vor größter Gefahr

Bergheim - Eine Mitarbeiterin des Tierheims Bergheim bei Köln hat am vergangenen Wochenende eine traurige Entdeckung gemacht: Die Tierretterin fand gleich drei ausgesetzte Katzen auf einmal, die in größter Gefahr schwebten.

Die Katze kam zusammen mit zwei weiteren Artgenossen ins Tierheim Bergheim. © Bildmontage: Instagram/tierheim_bergheim

Wie das Bergheimer Tierheim nämlich am Montag auf seinem Instagram-Kanal berichtete, liegt die Einrichtung unmittelbar an einer stark befahrenen Straße - "die Gefahr, dass Tiere hier überfahren werden, ist groß", schilderten die Mitarbeiter.

Die Kollegin hatte ihren Spätdienst an dem Tag eigentlich bereits beendet, als sie die drei Samtpfoten vor und unter den Mülltonnen des Tierheims entdeckte. Die Miezen waren dort einfach ausgesetzt worden - vermutlich handelte es sich um eine Katzenmama mit ihren beiden Teenager-Kindern.

An Feierabend sei dann nicht mehr zu denken gewesen, hieß es in dem Beitrag der Tierretter. Stattdessen versuchte die Tierfreundin mit allen Mitteln, die Katzen anzulocken und in Sicherheit zu bringen.

Leider blieben jedoch alle Versuche ohne Erfolg, sodass die Mitarbeiterin schließlich reichlich Futter verteilte und Fallen aufstellte. Glücklicherweise ging der Plan auf: Am nächsten Tag saßen alle drei Katzen in der Falle und konnten anschließend im Tierheim untergebracht werden.