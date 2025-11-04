Katzen-Drama nach Feierabend: Tierheim-Mitarbeiterin rettet Samtpfoten vor größter Gefahr
Bergheim - Eine Mitarbeiterin des Tierheims Bergheim bei Köln hat am vergangenen Wochenende eine traurige Entdeckung gemacht: Die Tierretterin fand gleich drei ausgesetzte Katzen auf einmal, die in größter Gefahr schwebten.
Wie das Bergheimer Tierheim nämlich am Montag auf seinem Instagram-Kanal berichtete, liegt die Einrichtung unmittelbar an einer stark befahrenen Straße - "die Gefahr, dass Tiere hier überfahren werden, ist groß", schilderten die Mitarbeiter.
Die Kollegin hatte ihren Spätdienst an dem Tag eigentlich bereits beendet, als sie die drei Samtpfoten vor und unter den Mülltonnen des Tierheims entdeckte. Die Miezen waren dort einfach ausgesetzt worden - vermutlich handelte es sich um eine Katzenmama mit ihren beiden Teenager-Kindern.
An Feierabend sei dann nicht mehr zu denken gewesen, hieß es in dem Beitrag der Tierretter. Stattdessen versuchte die Tierfreundin mit allen Mitteln, die Katzen anzulocken und in Sicherheit zu bringen.
Leider blieben jedoch alle Versuche ohne Erfolg, sodass die Mitarbeiterin schließlich reichlich Futter verteilte und Fallen aufstellte. Glücklicherweise ging der Plan auf: Am nächsten Tag saßen alle drei Katzen in der Falle und konnten anschließend im Tierheim untergebracht werden.
Die armen Miezen wurden von den Bergheimer Tierrettern eingefangen und sind nun in Sicherheit
"Dass Tiere in Transportkörben oder Kartons abgestellt werden, ist leider an der Tagesordnung. Wenn Tiere jedoch direkt vor unserem Tierheim ausgesetzt und sich selbst überlassen werden, ist das schon eine andere Nummer", ärgerten sich die Tierretter angesichts des jüngsten Falls, der zum Glück nochmal glimpflich ausgegangen war.
Die drei geretteten Kätzchen haben nun alle Zeit der Welt, um in Ruhe im Tierheim anzukommen und den Schreck der vergangenen Tage hinter sich zu lassen.
Und dann finden die drei hoffentlich ein neues Zuhause, in dem sie liebevoll umsorgt werden - und für immer bleiben dürfen.
Titelfoto: Bildmontage: Instagram/tierheim_bergheim