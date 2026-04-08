Katzen-Duo auf Wohnungssuche: Haribo und Colorado wollen raus aus dem Tierheim

Reichstädt (Sachsen) - Noch leben die beiden Jungkatzen Haribo und Colorado im Tierheim Reichstädt - doch das soll sich schnell ändern.

Die Katerbrüder Haribo (hinten) und Colorado passen nicht nur namentlich perfekt zusammen - sie sind auch ein echtes Dreamteam. © tierheim-freital.de

Die Katerbrüder Haribo und Colorado passen nicht nur namentlich perfekt zusammen - sie sind auch unglaublich süß und ein eingespieltes Team.

Wie der Tierschutzverein Freital berichtet, sind die etwa sechs Monate alten Katzen zwar noch etwas schüchtern und brauchen Zeit, um Vertrauen zu fassen.

Doch mit Geduld, Ruhe und ein paar Leckerlis zeigen sie nach und nach ihre sanfte, liebevolle Seite.

Gemeinsam geben sie sich Halt und Sicherheit.