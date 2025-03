Katzen-Duo mit ganz viel Energie und Liebe: Wer nimmt es mit Lolli und Kenya auf?

Berlin - Am liebsten würden Lolli (2) und Kenya (4) immer nur schmusen und spielen. Dafür suchen die hübschen Katzen noch das passende Zuhause.

Kenya nimmt in dem Tag-Team die Rolle der Diva ein und zwickt gerne mal. Sie hat zwar einen Knickschwanz, aber davon gibt sie sich ganz unbeeindruckt.

Seit Mitte Juli vergangenen Jahres leben die beiden Russisch Blau nun schon im Berliner Tierheim. Eigentlich kaum zu fassen, schließlich loben ihre Tierpfleger die Katzen mit Adjektiven wie "verspielt, schlau, zutraulich und bildschön" in den höchsten Tönen.

Die Katzen beobachten das Geschehen genau: Könnte das unsere neue Familie sein? © Tierheim Berlin

Zudem sollten die neuen Halter schon Katzenerfahrung mitbringen. Kinder sollten jedoch nicht mit im Haushalt leben.

Auf ihren Schnupfen werden die Tiere lebenslang kostenlos in der Praxis des Tierheims behandelt. Das gilt auch für Kenyas Hüftdysplasie, für die sie aktuell Schmerzmittel bekommt.

Ein liebevolles Zuhause mit Freigang zum Austoben und mit mindestens zwei Personen zum Kuscheln - so lang ist der Wunschzettel der beiden Katzen Lolli und Kenya also gar nicht. Da sollte doch was zu machen sein, oder nicht?

Hast Du Lust, die aufgeweckten Katzen kennenzulernen? Dann melde Dich per Mail an samtpfoetchen1@tierschutz-berlin.de bei ihren Tierpflegern im Berliner Tierheim.