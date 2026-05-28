Grausamer Fund in Freital: Katzen in Kisten zurückgelassen
Freital - Es ist einfach erschreckend und traurig: Erneut wurden Katzen auf dem Zufahrtsweg zum Tierheim Freital auf dem Windberg ausgesetzt. Der Verein bittet um Hinweise.
Wie der Tierschutzverein Freital am heutigen Donnerstag auf Facebook mitteilte, wurden die Tiere in Kunststoffkisten provisorisch eingesperrt, abgelegt und damit ihrem Schicksal überlassen.
Nach Angaben des Vereins ging zudem ein Anruf von einer unbekannten Nummer auf dem Anrufbeantworter sowie der Notrufnummer ein – allerdings ohne Nachricht.
"Damit haben wir keine Chance des Rückrufes", betont das Team. Zudem seien die aufgefundenen Katzen voller Zecken gewesen.
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Tierschutzverein Freital hofft auf Hinweise
Der Tierschutzverein zeigt sich erschüttert über den Vorfall und bittet um hilfreiche Informationen.
Wer etwas beobachtet hat oder Hinweise zu den ausgesetzten Tieren oder den Boxen geben kann, wird gebeten, sich beim TSV Freital zu melden.
Jede Information könne helfen, die Verantwortlichen zu finden.
Das Tierheim appelliert außerdem an Tierhalter, sich in schwierigen Situationen Hilfe zu suchen, statt Tiere einfach auszusetzen. Für die Katzen hätte die Aktion schlimm enden können.
Titelfoto: Bildmontage: Facebook/Screenshot/Tierschutzverein Freital und Umgebung e.V. / Tierheim Freital