Grausamer Fund in Freital: Katzen in Kisten zurückgelassen

1.306 Klicks
0 Reaktionen
❤️
😂
😱
🔥
😥
👏

Erneut wurden Katzen auf dem Zufahrtsweg zum Tierheim Freital auf dem Windberg ausgesetzt. Der Verein bittet um Hinweise.

Von Lea Schober

Freital - Es ist einfach erschreckend und traurig: Erneut wurden Katzen auf dem Zufahrtsweg zum Tierheim Freital auf dem Windberg ausgesetzt. Der Verein bittet um Hinweise.

Auf dem Zufahrtsweg zum Tierheim Freital waren die Tiere in Kunststoffkisten abgelegt worden.
Auf dem Zufahrtsweg zum Tierheim Freital waren die Tiere in Kunststoffkisten abgelegt worden.  © Bildmontage: Facebook/Screenshot/Tierschutzverein Freital und Umgebung e.V. / Tierheim Freital

Wie der Tierschutzverein Freital am heutigen Donnerstag auf Facebook mitteilte, wurden die Tiere in Kunststoffkisten provisorisch eingesperrt, abgelegt und damit ihrem Schicksal überlassen.

Nach Angaben des Vereins ging zudem ein Anruf von einer unbekannten Nummer auf dem Anrufbeantworter sowie der Notrufnummer ein – allerdings ohne Nachricht.

"Damit haben wir keine Chance des Rückrufes", betont das Team. Zudem seien die aufgefundenen Katzen voller Zecken gewesen.

Wer kann Hinweise zu den Kisten geben, in denen die Katzen eingesperrt waren?
Wer kann Hinweise zu den Kisten geben, in denen die Katzen eingesperrt waren?  © Bildmontage: Facebook/Screenshot/Tierschutzverein Freital und Umgebung e.V. / Tierheim Freital
Dein tägliches News-Update

Jetzt kostenlos für den News-des-Tages-Newsletter anmelden!

Deine Anmeldung konnte nicht gespeichert werden. Bitte versuche es erneut.
Deine Anmeldung war erfolgreich. Bitte bestätige die E-Mail, die wir dir gesendet haben.

Tierschutzverein Freital hofft auf Hinweise

Die Katzen waren in den Kisten sich selbst überlassen.
Die Katzen waren in den Kisten sich selbst überlassen.  © Facebook/Screenshot/Tierschutzverein Freital und Umgebung e.V. / Tierheim Freital

Der Tierschutzverein zeigt sich erschüttert über den Vorfall und bittet um hilfreiche Informationen.

Wer etwas beobachtet hat oder Hinweise zu den ausgesetzten Tieren oder den Boxen geben kann, wird gebeten, sich beim TSV Freital zu melden.

Jede Information könne helfen, die Verantwortlichen zu finden.

Unerwartete Reise mit Happy End: Kätzchen versteckte sich in Kühlergrill
Katzen Unerwartete Reise mit Happy End: Kätzchen versteckte sich in Kühlergrill

Das Tierheim appelliert außerdem an Tierhalter, sich in schwierigen Situationen Hilfe zu suchen, statt Tiere einfach auszusetzen. Für die Katzen hätte die Aktion schlimm enden können.

Titelfoto: Bildmontage: Facebook/Screenshot/Tierschutzverein Freital und Umgebung e.V. / Tierheim Freital

Mehr zum Thema Katzen: