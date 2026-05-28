Grausamer Fund in Freital: Katzen in Kisten zurückgelassen

Freital - Es ist einfach erschreckend und traurig: Erneut wurden Katzen auf dem Zufahrtsweg zum Tierheim Freital auf dem Windberg ausgesetzt. Der Verein bittet um Hinweise.

Auf dem Zufahrtsweg zum Tierheim Freital waren die Tiere in Kunststoffkisten abgelegt worden. © Bildmontage: Facebook/Screenshot/Tierschutzverein Freital und Umgebung e.V. / Tierheim Freital

Wie der Tierschutzverein Freital am heutigen Donnerstag auf Facebook mitteilte, wurden die Tiere in Kunststoffkisten provisorisch eingesperrt, abgelegt und damit ihrem Schicksal überlassen.

Nach Angaben des Vereins ging zudem ein Anruf von einer unbekannten Nummer auf dem Anrufbeantworter sowie der Notrufnummer ein – allerdings ohne Nachricht.

"Damit haben wir keine Chance des Rückrufes", betont das Team. Zudem seien die aufgefundenen Katzen voller Zecken gewesen.