Ed Sheeran will Katzen einen Song vorspielen: Was dann passiert, sorgt für mächtig Gelächter

Viele Menschen bewundern Ed Sheerans (32) musikalisches Talent. Diese Katzen schienen jedoch anderer Meinung zu sein. © Jordan Strauss/Invision/AP/dpa, Instagram/teddysphotos

Wie ein witziges Video auf dem Instagram-Kanal des Musikers zeigt, waren die Kätzchen wohl allzu sehr auf ihre Futternäpfe konzentriert.

In dem ulkigen Clip befindet sich der 32-Jährige in der Cat Cafe Mocha Lounge in der japanischen Hauptstadt Tokio und fragt: "Wer möchte ein Lied hören?"

Als er anschließend versucht, den niedlichen Vierbeinern mit seinem Hit "Thinking Out Loud" ein Ständchen darzubieten, suchen diese jedoch sofort das Weite.

Eds Katzen-Fiasko war dabei nicht dessen erste Begegnung mit dem anspruchsvollen tierischen Publikum.

Im selben Clip sieht man auch eine Aufnahme aus dem Jahr 2014, in dem die musikalischen Bemühungen des Sängers schon einmal auf einen ähnlichen Katzen-Exodus trafen.