Ihr Frauchen wurde schwer krank: Rudi und Erwin suchen liebevolles Zuhause
Großröhrsdorf (Sachsen) - Die Kater Rudi (3) und Erwin (4) kamen nach einem traurigen Schicksal ins Tierheim "Hoffnung für Tiere" in Großröhrsdorf - nun warten sie auf einen Neuanfang.
Wie der Tierschutzverein mitteilt, war es für die beiden Stubentiger ein großer Schock, als sie ihr gewohntes Zuhause am 4. März verlassen mussten.
Ihr Frauchen war krank geworden und konnte sich nicht länger um Rudi und Erwin kümmern - ein einschneidender Moment für die beiden Kater, die plötzlich in neuer Umgebung zurechtkommen mussten.
Während Rudi sich inzwischen langsam eingelebt hat und beginnt, Vertrauen zu fassen, fällt es seinem Gefährten Erwin deutlich schwerer, mit der neuen Situation umzugehen.
Er zeigt sich sehr zurückhaltend, beobachtet viel aus der Distanz und lässt Menschen nur zögerlich an sich heran.
Doch mit etwas Geduld und dem richtigen Spielzeug lässt sich Erwin immer wieder aus der Reserve locken.
Rudi und Erwin sind unzertrennlich
Rudi hingegen wird von den Tierheimmitarbeitern als besonders liebevoller und ruhiger Kater beschrieben. Er sucht aktiv die Nähe zu Menschen, genießt jede Streicheleinheit und zeigt sich verschmust und anhänglich.
Trotz ihrer unterschiedlichen Charaktere sind Rudi und Erwin unzertrennlich. Die beiden geben sich gegenseitig Halt und Orientierung, weshalb sie unbedingt gemeinsam in ein neues Zuhause vermittelt werden sollen.
Dort wünschen sie sich ein ruhiges Umfeld bei einfühlsamen Menschen, die ihnen die Zeit geben, in ihrem eigenen Tempo anzukommen.
Die beiden kennen kein Leben im Freien und möchten auch künftig in einer sicheren, liebevollen Wohnung bleiben.
Weitere Informationen zu den beiden Katern sowie Details zur Vermittlung sind auf der Website des Tierheims zu finden.
Titelfoto: Bildmontage: tierhoffnung.de