Ihr Frauchen wurde schwer krank: Rudi und Erwin suchen liebevolles Zuhause

Großröhrsdorf (Sachsen) - Die Kater Rudi (3) und Erwin (4) kamen nach einem traurigen Schicksal ins Tierheim " Hoffnung für Tiere " in Großröhrsdorf - nun warten sie auf einen Neuanfang.

Erwin (getigert-weiß) ist noch etwas zurückhaltend in seiner neuen Umgebung. © tierhoffnung.de

Wie der Tierschutzverein mitteilt, war es für die beiden Stubentiger ein großer Schock, als sie ihr gewohntes Zuhause am 4. März verlassen mussten.

Ihr Frauchen war krank geworden und konnte sich nicht länger um Rudi und Erwin kümmern - ein einschneidender Moment für die beiden Kater, die plötzlich in neuer Umgebung zurechtkommen mussten.

Während Rudi sich inzwischen langsam eingelebt hat und beginnt, Vertrauen zu fassen, fällt es seinem Gefährten Erwin deutlich schwerer, mit der neuen Situation umzugehen.

Er zeigt sich sehr zurückhaltend, beobachtet viel aus der Distanz und lässt Menschen nur zögerlich an sich heran.

Doch mit etwas Geduld und dem richtigen Spielzeug lässt sich Erwin immer wieder aus der Reserve locken.