Katzen-Omi faucht und knurrt aus traurigem Grund: Wer akzeptiert sie und ihre Macken?

Leipzig - Jahrelang lebte Katze Panda mit ihrer Besitzerin zusammen, doch jetzt ist plötzlich alles anders. Die Samtpfote landete im Leipziger Tierheim und hat es schwer, sich an ihre neue Umgebung zu gewöhnen. Deshalb soll schnellstmöglich ein neues Zuhause für sie her.

Katze Panda muss sich im höheren Alter noch einmal an eine komplett andere Umgebung gewöhnen. © Tierheim Leipzig

Was macht eine ältere Katze, wenn sie plötzlich aus ihrer gewohnten Umgebung herausgerissen wird? Die 13-jährige Panda faucht und knurrt alles und jeden Fremden erst einmal an, wenn ihr etwas nicht geheuer ist.

Kein Wunder, ihr Leben hat sich von heute auf morgen um 180 Grad gedreht, nachdem ihre Besitzerin in ein Pflegeheim umziehen musste.

Doch Tiere wie Panda haben es oft schwer, ein passendes Zuhause zu finden. Sie gehört nicht zu den Katzen, "die alle Menschen lieben, sich jedem sofort an den Hals werfen", schreiben die Verantwortlichen des Leipziger Tierheims in einem neuen Beitrag auf Instagram.

Sie gehöre zu denen, "deren Vertrauen man sich mit Geduld und Verständnis erst verdienen" müsse.

Doch wer beides aufbringt, werde mit ihrer eigenen Art von Vertrauen belohnt. Ihrer einstigen Besitzerin ist genau das offenbar gelungen, Panda durfte sogar bei ihr mit im Bett schlafen.