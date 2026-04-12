Halter hortet Katzen: Das passiert nun mit den Tieren
München - Die Katzen Moritz, Leon, Lydia und Leonie kamen ins Münchner Tierheim, weil in ihrem vorherigen Zuhause viel zu viele Tiere lebten und sie deshalb abgegeben werden mussten. Finden sie nun neue Besitzer?
Kater Moritz wurde ungefähr im März 2024 geboren, sein Kumpel Leon etwa im März 2021. Beide sind kastriert und wollen auch in Zukunft unbedingt zusammenbleiben.
Das Duo sucht ein ruhiges Zuhause bei Menschen, die sich mit Katzen auskennen. Ältere Kinder, die respektvoll mit Haustieren umgehen können, wären für die Kater kein Problem.
Vor allem Moritz ist zu Beginn sehr unsicher, beobachten die Pfleger im Tierheim. Leon bleibt zunächst zurückhaltend, orientiert sich aber gut an seiner Bezugsperson. Wer ihnen mit Geduld begegnet, wird mit verschmusten und verspielten Stubentigern belohnt.
"Sie benötigen ein ruhiges Umfeld mit festen Strukturen sowie Menschen, die ihnen die Zeit geben, die sie brauchen, und ihre Körpersprache gut lesen können", betont das Tierheim.
Rückzugsmöglichkeiten sind für ihr Wohlbefinden besonders wichtig. Sie werden in Wohnungshaltung vermittelt, wobei ihnen ein vernetzter Balkon zur Verfügung stehen sollte.
Katzen aus dem Tierheim: Lydia und Leonie hoffen auf einfühlsame Menschen
Lydia und Leonie sind das weibliche Gegenstück zu Moritz und Leon. Sie wurden beide im März 2025 geboren und sind ebenfalls kastriert.
Die Samtpfoten sind anfangs noch etwas schüchtern. Mit etwas Zeit fassen sie jedoch Vertrauen und zeigen dann ihre verschmuste Seite. Nach der Eingewöhnung genießen sie jede Aufmerksamkeit ihrer Menschen. Da Karoline und Leonie ein eingespieltes Team sind, möchten sie auch in Zukunft zusammenbleiben.
Auch sie könnten in ein Zuhause mit verantwortungsbewussten Kindern ziehen. Wie die beiden Kater suchen sie einen Platz in Wohnungshaltung, brauchen aber unbedingt einen vernetzten Balkon, auf dem sie sicher frische Luft und Sonne genießen können.
Alles Weitere zu Moritz, Leon, Lydia und Leonie erfährst Du unter der Telefonnummer 089/921000360 im Katzenhaus OG. Melde Dich an und lerne die Katzen bei einem Besuch im Tierheim kennen.
Titelfoto: Tierheim München (3)