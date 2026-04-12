Halter hortet Katzen: Das passiert nun mit den Tieren

München - Die Katzen Moritz, Leon, Lydia und Leonie kamen ins Münchner Tierheim , weil in ihrem vorherigen Zuhause viel zu viele Tiere lebten und sie deshalb abgegeben werden mussten. Finden sie nun neue Besitzer?

Leon (l.) und Moritz suchen ein gemeinsames Zuhause. © Tierheim München

Kater Moritz wurde ungefähr im März 2024 geboren, sein Kumpel Leon etwa im März 2021. Beide sind kastriert und wollen auch in Zukunft unbedingt zusammenbleiben.

Das Duo sucht ein ruhiges Zuhause bei Menschen, die sich mit Katzen auskennen. Ältere Kinder, die respektvoll mit Haustieren umgehen können, wären für die Kater kein Problem.

Vor allem Moritz ist zu Beginn sehr unsicher, beobachten die Pfleger im Tierheim. Leon bleibt zunächst zurückhaltend, orientiert sich aber gut an seiner Bezugsperson. Wer ihnen mit Geduld begegnet, wird mit verschmusten und verspielten Stubentigern belohnt.

"Sie benötigen ein ruhiges Umfeld mit festen Strukturen sowie Menschen, die ihnen die Zeit geben, die sie brauchen, und ihre Körpersprache gut lesen können", betont das Tierheim.

Rückzugsmöglichkeiten sind für ihr Wohlbefinden besonders wichtig. Sie werden in Wohnungshaltung vermittelt, wobei ihnen ein vernetzter Balkon zur Verfügung stehen sollte.