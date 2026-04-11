Katze Carlton erlebt Déjà-vu nach sieben Jahren
USA - Es muss sich für Carlton wie ein Déjà-vu angefühlt haben. Sieben Jahre nachdem der Kater aus einem Tierheim adoptiert worden war, landete er nun genau wieder an demselben Ort.
Die Katze wurde 2019 im Alter von einem Jahr aus dem Bloomfield Animal Shelter in Bloomfield im US-Bundesstaat New Jersey adoptiert. Doch genau dorthin brachte ihn sein Besitzer Ende März wieder zurück, wie das Tierheim mitteilte.
Die Lebensumstände seines Besitzers hätten sich geändert und so war Carlton "nicht mehr gewollt gewesen". Für den Vierbeiner keine einfache Situation. Der jetzt achtjährige Kater sei verwirrt.
Zudem verlor er an Gewicht. Eine Untersuchung beim Tierarzt bestätigte schließlich den geheimen Verdacht der Mitarbeiter.
Carlton hat Diabetes. Er wird nun mit Insulinmedikamenten versorgt und genauestens überwacht.
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Anschließend wird er zur Pflege oder Adoption freigegeben. "Vielen Dank an alle, die sich gemeldet haben und ihm Glückwünsche geschickt haben", so das Tierheim abschließend.
Titelfoto: Screenshot/Instagram/bloomfield_animal_shelter