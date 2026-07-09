Zurückhaltender Kater Orchi sucht ruhiges Zuhause: Wer erfüllt ihm seinen größten Wunsch?

Hamburg - Ruhiger Mitbewohner sucht neues Heim: Wer schenkt dem zurückhaltenden Kater Orchi aus Hamburg ein liebevolles Zuhause?

Kater Orchi braucht Zeit um vertrauen zu gewinnen. © Hamburger Tierschutzverein von 1841 e.V

Wie auf der Website des Hamburger Tierschutzvereins zu lesen ist, kam der ungefähr 4 Jahre alte Kater am 22. Mai ins Tierheim.

Orchi ist eine Europäische Kurzhaar Katze mit braun-schwarz getigertem Fell.

Der Vierbeiner ist stubenrein, kastriert und kam als Sicherstellung ins Hamburger Tierheim. Nun sucht der Kater ein neues Für-immer-Zuhause.

Die Samtpfote ist eher ruhig und zurückhaltend, neuen Menschen und ungewohnten Situationen begegnet der Kater zunächst vorsichtig. Orchi braucht Zeit, um Vertrauen aufzubauen und entscheidet selbst, wann er Nähe zulassen möchte.

Der Kater lässt sich nicht gerne anfassen und fühlt sich laut seinen Pflegern am wohlsten, wenn seine Grenzen respektiert werden.