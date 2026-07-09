Zurückhaltender Kater Orchi sucht ruhiges Zuhause: Wer erfüllt ihm seinen größten Wunsch?

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Kater Orchi kam als Sicherstellung ins Hamburger Tierheim. Nun sucht der zurückhaltende Kater ein neues Zuhause.

Von Svenja-Marie Kahl

Hamburg - Ruhiger Mitbewohner sucht neues Heim: Wer schenkt dem zurückhaltenden Kater Orchi aus Hamburg ein liebevolles Zuhause?

Kater Orchi braucht Zeit um vertrauen zu gewinnen.
Kater Orchi braucht Zeit um vertrauen zu gewinnen.  © Hamburger Tierschutzverein von 1841 e.V

Wie auf der Website des Hamburger Tierschutzvereins zu lesen ist, kam der ungefähr 4 Jahre alte Kater am 22. Mai ins Tierheim.

Orchi ist eine Europäische Kurzhaar Katze mit braun-schwarz getigertem Fell.

Der Vierbeiner ist stubenrein, kastriert und kam als Sicherstellung ins Hamburger Tierheim. Nun sucht der Kater ein neues Für-immer-Zuhause.

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Die Samtpfote ist eher ruhig und zurückhaltend, neuen Menschen und ungewohnten Situationen begegnet der Kater zunächst vorsichtig. Orchi braucht Zeit, um Vertrauen aufzubauen und entscheidet selbst, wann er Nähe zulassen möchte.

Der Kater lässt sich nicht gerne anfassen und fühlt sich laut seinen Pflegern am wohlsten, wenn seine Grenzen respektiert werden.

Orchi braucht ein Heim ohne Hektik

In seinem neuen Heim sucht der Kater vor allem Ruhe.
In seinem neuen Heim sucht der Kater vor allem Ruhe.  © Hamburger Tierschutzverein von 1841 e.V

Wer einen unkomplizierten Mitbewohner sucht, der eine ruhige Umgebung schätzt, findet in Orchi einen treuen Begleiter. Denn der Vierbeiner ist kein aufdringlicher Schmusekater, sondern ein sensibler Vierbeiner mit eigenem Charakter.

Seine Pfleger wünschen sich für den Stubentiger ein liebevolles Heim ohne Hektik, damit er sich sicher und geborgen fühlen kann.

Wenn seine neuen Lieblingsmenschen ihm mit Verständnis, Ruhe und Einfühlungsvermögen entgegenkommen, kann Orchi vertrauen entwickeln und auf seine ganz eigene Art zeigen, dass er sich wohlfühlt. Dann würden seine Besitzer auch viel Freude an ihm haben können, sind sich die Pfleger sicher.

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Ihr wollt Orchi ein liebevolles Zuhause schenken? Seinen Steckbrief und eine Möglichkeit zur Kontaktaufnahme mit dem Tierheim könnt Ihr unter hamburger-tierschutzverein.de finden.

Titelfoto: Hamburger Tierschutzverein von 1841 e.V

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