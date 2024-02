Katzen sehnen sich nach Liebe: Deshalb haben diese Samtpfoten es besonders schwer

Köln - Seit geraumer Zeit lebt im Tierheim Köln-Dellbrück eine zehnköpfige Katzengruppe, die sehnsüchtig darauf wartet, in ein neues Zuhause ziehen zu dürfen. Dabei gibt es jedoch ein entscheidendes Problem, denn die Besitzerin der Tiere hatte die Samtpfoten nicht freiwillig abgegeben - und will sie wieder zurück!

Die Katzen wurden in ihrem alten Zuhause sichergestellt, seither blicken sie in eine ungewisse Zukunft. © Bildmontage: Instagram/tierheim_dellbrueck

Wie das Kölner Tierheim seinen mehr als 53.000 Instagram-Fans an diesem Wochenende in einem neuen Beitrag erklärt hatte, beherbergen die Tierretter nicht nur Abgabe- und Fundtiere, sondern immer wieder auch Sicherstellungen.

In diesen Fällen trennen Haustierbesitzer sich nicht freiwillig von ihren Vierbeinern, sodass es mit mitunter viele Monate dauern kann, bis eine behördliche Entscheidung getroffen wird, ob der Besitzer sein Tier zurückbekommt oder nicht.

"Nicht selten wird sogar geklagt - und meistens geht das alles sehr auf Kosten der Tiere. Besonders wenn sie nicht mehr die Jüngsten sind", erklärten die Tierretter.

So wohnen derzeit auch zehn betagte Katzen in der Einrichtung, die aus ihrem alten Zuhause sichergestellt worden waren und seither in eine ungewisse Zukunft blicken. Während ihr Fall aktuell vor Gericht verhandelt wird, wartet die Gruppe sehnsüchtig darauf, endlich in ein schönes Leben starten zu dürfen.

Das Tierheim fasste daher (trotz Ungewissheit) einen Entschluss - und hofft nun, dass der Plan aufgeht!