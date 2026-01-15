Katzen vor neun Jahren gemeinsam adoptiert: Was nun passiert, macht betroffen

LaSalle (Illinois/USA) - Vor neun Jahren wurden sie gemeinsam adoptiert - nun sind sie gemeinsam wieder im Tierheim gelandet. Die Geschichte der beiden Katzen Natalie und Sunshine rührt Nutzer im Internet zu Tränen.

Die zwei Miezen wurden neun Jahren in das Tierheim, aus dem sie gerettet wurden, zurückgebracht. © Screenshot/Facebook/Safe House Animal Rescue League

In einem Facebook-Beitrag, der am Dienstag von der "Safe House Animal Rescue League" geteilt wurde, werden die beiden Miezen, eine orangefarbene und eine dreifarbige, so gezeigt, wie sie vor neun Jahren als Kätzchen ins Tierheim einzogen. Damals ahnte niemand, welches traurige Schicksal sie erwarten würde.

Die Rettungsorganisation beschreibt den Fall als eine der herzzerreißendsten Herausforderungen der vergangenen Tage.

In der Bildunterschrift heißt es: "Das letzte Mal, dass wir diese beiden süßen Gesichter gesehen haben, war vor etwa neun Jahren. Sie wurden zusammen als Kätzchen adoptiert und jetzt, im Alter von etwa neuneinhalb Jahren, wurden sie ohne eigenes Verschulden in unser Tierheim zurückgebracht."

Nach fast einem Jahrzehnt in einem festen Zuhause seien Natalie und Sunshine nun völlig verängstigt und überfordert mit der neuen oder besser: alten Situation. Laut dem Tierheim fressen beide kaum, drücken ihre Köpfe gegen die Ecken ihres Geheges und reagieren nicht auf Streicheleinheiten oder beruhigende Zuneigung.

In dem Beitrag bittet das Tierheim um "Kraft, Gebete und gute Wünsche" für die Miezen. "Nur die Zeit kann ihre gebrochenen Herzen heilen und ihnen wieder Vertrauen schenken", so die Organisation.