Katzen vor neun Jahren gemeinsam adoptiert: Was nun passiert, macht betroffen
LaSalle (Illinois/USA) - Vor neun Jahren wurden sie gemeinsam adoptiert - nun sind sie gemeinsam wieder im Tierheim gelandet. Die Geschichte der beiden Katzen Natalie und Sunshine rührt Nutzer im Internet zu Tränen.
In einem Facebook-Beitrag, der am Dienstag von der "Safe House Animal Rescue League" geteilt wurde, werden die beiden Miezen, eine orangefarbene und eine dreifarbige, so gezeigt, wie sie vor neun Jahren als Kätzchen ins Tierheim einzogen. Damals ahnte niemand, welches traurige Schicksal sie erwarten würde.
Die Rettungsorganisation beschreibt den Fall als eine der herzzerreißendsten Herausforderungen der vergangenen Tage.
In der Bildunterschrift heißt es: "Das letzte Mal, dass wir diese beiden süßen Gesichter gesehen haben, war vor etwa neun Jahren. Sie wurden zusammen als Kätzchen adoptiert und jetzt, im Alter von etwa neuneinhalb Jahren, wurden sie ohne eigenes Verschulden in unser Tierheim zurückgebracht."
Nach fast einem Jahrzehnt in einem festen Zuhause seien Natalie und Sunshine nun völlig verängstigt und überfordert mit der neuen oder besser: alten Situation. Laut dem Tierheim fressen beide kaum, drücken ihre Köpfe gegen die Ecken ihres Geheges und reagieren nicht auf Streicheleinheiten oder beruhigende Zuneigung.
In dem Beitrag bittet das Tierheim um "Kraft, Gebete und gute Wünsche" für die Miezen. "Nur die Zeit kann ihre gebrochenen Herzen heilen und ihnen wieder Vertrauen schenken", so die Organisation.
Plötzliche Rücknahme sorgte für Chaos im Tierheim
Gegenüber Newsweek erklärte ein Sprecher der Organisation, dass Natalie und Sunshine ursprünglich im Jahr 2016 gerettet worden seien. Bis zur vergangenen Woche habe es keinen Kontakt zur damaligen Adoptivfamilie gegeben, bis plötzlich eine E-Mail einging. Der Besitzer müsse die Katzen abgeben, da er in eine neue Wohnung einziehe, in der Haustiere verboten seien.
"Wir wollen keine Schuldzuweisungen machen," betonte der Sprecher, "aber es wäre wünschenswert, dass Tierhalter nicht in Wohnungen ziehen, in denen Tiere verboten sind."
Besonders problematisch sei die kurzfristige Abgabe gewesen. Die Forderung nach der sofortigen Aufnahme der Katzen habe zu viel Unruhe geführt. So mussten geplante Rettungsaktionen abgesagt werden, weshalb einige Kätzchen auf der Straße zurückblieben. Außerdem musste sich das Tierheim selbst um die tierärztlichen Dokumente der Katzen kümmern.
In den Kommentaren unter dem Beitrag zeigten viele Nutzer ihr Mitgefühl für die beiden Katzen. Kommentare wie "Arme Babys" oder "Es bricht mir das Herz" häufen sich. Es bleibt die Hoffnung, dass die Samtpfoten ein neues, liebevolles Zuhause finden.
