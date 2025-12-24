Katzen wegen Allergie abgegeben: Scottish Folds hoffen auf Happy End

München - Scottish-Fold-Katzen Luna und Freya kamen aufgrund einer Allergie der Vorbesitzer ins Münchner Tierheim. Finden sie nun ein neues Zuhause bei liebevollen Menschen?

Luna (l.) und Freya suchen ein gemeinsames Zuhause. © Tierheim München (2)

Beide wurden im Februar 2025 geboren. Die liebevollen Katzendamen suchen ein ruhiges Zuhause, in dem sie sich sicher fühlen können.

Sie eignen sich gut für Familien mit größeren Kindern ab etwa 15 Jahren, die Verständnis und Rücksicht für die Bedürfnisse von Katzen mitbringen.

Mit Artgenossen versteht sich das Duo gut. Sie kommen sogar mit ruhigen Hunden und vermutlich auch mit anderen Kleintieren zurecht.

Da sie ausschließlich in der Wohnung gehalten werden sollen, wäre ein vernetzter Balkon ein schönes Plus in ihrem künftigen Zuhause. So können sie ab und zu frische Luft genießen und ihre Umgebung beobachten.

Luna und Frey sind anfangs etwas schüchtern und brauchen Zeit, um Vertrauen zu fassen. Sobald das Eis gebrochen ist, kommt ihre verspielte und anhängliche Seite zum Vorschein. Sie genießen die Nähe zu Menschen und freuen sich über gemeinsam verbrachte Zeit.