Katzen wegen Allergie abgegeben: Scottish Folds hoffen auf Happy End
München - Scottish-Fold-Katzen Luna und Freya kamen aufgrund einer Allergie der Vorbesitzer ins Münchner Tierheim. Finden sie nun ein neues Zuhause bei liebevollen Menschen?
Beide wurden im Februar 2025 geboren. Die liebevollen Katzendamen suchen ein ruhiges Zuhause, in dem sie sich sicher fühlen können.
Sie eignen sich gut für Familien mit größeren Kindern ab etwa 15 Jahren, die Verständnis und Rücksicht für die Bedürfnisse von Katzen mitbringen.
Mit Artgenossen versteht sich das Duo gut. Sie kommen sogar mit ruhigen Hunden und vermutlich auch mit anderen Kleintieren zurecht.
Da sie ausschließlich in der Wohnung gehalten werden sollen, wäre ein vernetzter Balkon ein schönes Plus in ihrem künftigen Zuhause. So können sie ab und zu frische Luft genießen und ihre Umgebung beobachten.
Luna und Frey sind anfangs etwas schüchtern und brauchen Zeit, um Vertrauen zu fassen. Sobald das Eis gebrochen ist, kommt ihre verspielte und anhängliche Seite zum Vorschein. Sie genießen die Nähe zu Menschen und freuen sich über gemeinsam verbrachte Zeit.
Tierheim München: Katzen mit kleinen Ohren hoffen auf verständnisvolle Familie
Das niedliche Äußere der Scottish Fold mit kleinen Knicköhrchen und rundem Kopf hat einen grausamen Preis.
Durch den angezüchteten Gendefekt kann der Knorpel das Gewicht des Ohrs nicht tragen, sodass diese umknicken. Diese Fehlbildung kann jedoch auch alle Gelenke im Körper der Katze betreffen, was zu gesundheitlichen Problemen im Laufe ihres Lebens führt.
Alles zum Gesundheitszustand von Luna und Freya erfährst Du unter der Telefonnummer 089/921000360 im Katzenhaus. Melde Dich bei Interesse und vereinbare einen Besuchstermin.
Bitte beachte die geänderten Öffnungszeiten zu den Feiertagen im Tierheim. Der Empfang ist ab 12 Uhr am 24. Dezember geschlossen. Vom 24. Dezember bis zum 6. Januar können auch keine Spenden angenommen werden.
Titelfoto: Tierheim München (2)