Katzenbabys suchen ein Zuhause: Dabei gilt es eines zu beachten!

In der Natur herumzustreunern, entspricht dem natürlichen Wesen einer Katze und trägt zu ihrer Entspannung und zum Wohlbefinden bei. Daher ist es für die aktuell zu adoptierenden Samtpfoten unbedingt notwendig, die Welt von mehr als nur einem gesicherten Balkon aus zu erkunden.

Katzen-WGs sind für die Schützlinge tabu, da eine solche Wohnsituation die Kleinen überfordert. Weil die Kleinen sich noch in der Entwicklung befinden, kann zu viel Stress zu Verhaltensauffälligkeiten führen.

In einigen Fällen können die Jungtiere auch einzeln zu einem gleichgeschlechtlichen, gleichaltrigen Artgenossen einziehen.

Die Katzenkinder sind in der Regel nur paarweise zu adoptieren.

Viele Katzen warten im Tierheim Berlin auf ein neues Zuhause. © Tierheim Berlin (Bildmontage)

Alle Katzenkinder werden vor der Adoption zunächst in Quarantäne gehalten.

Sofern sie gesund sind, können sie wenige Tage nach der routinemäßigen Kastration in die Vermittlungshäuser oder zu einer Pflegestelle umziehen, wo sie auf ihre neue Familie warten.

Wenn Du Interesse an einem der zu adoptierenden Katzenduos hast, dann wende Dich per E-Mail unter schillow1@tierschutz-berlin.de an das Tierheim und schildere Deine Vorstellungen zu Charaktereigenschaften, zu dem Aussehen und dem Geschlecht Deiner gewünschten Katze, die bei Dir Einzug halten soll.

Die Tierpfleger werden versuchen, ein Tier zu finden, das zu Dir passt. Da viele der Kleinen noch zu jung oder gegebenenfalls auch noch in tierärztlicher Behandlung sind, kann es mehrere Wochen dauern, bis Dir ein passendes Tier vorgestellt werden kann.