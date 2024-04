Katzenmama sprachlos: Was hat ihre Fellnase denn da im Ohr?

Sarah adoptierte ihren Vierbeiner aus dem Tierheim und wusste nichts über seine Tätowierung. © Screenshot/TikTok/darkcircels

Nachdem die Saudi-Araberin ihre Entdeckung unter der Überschrift "Hilfe, was zum Teufel ist das?" bei TikTok geteilt hatte, meldeten sich zahlreiche Follower mit den unterschiedlichsten Theorien zu Wort.

Einige merkten an, dass Ohrtätowierungen bei Katzen in Dänemark gängige Praxis seien, um sie - ähnlich wie mit einem Mikrochip - ihren Besitzern zuordnen zu können. Andere glaubten zu wissen, dass die Vierbeiner in manchen Teilen der Erde mit einem Tattoo gekennzeichnet werden, nachdem sie kastriert wurden.

Manche User spekulierten obendrein, dass Caramelo in der Vergangenheit Opfer von Tierversuchen gewesen sein könnte. Am Ende war Sarah auch nicht schlauer als vor ihrem Video-Post. Sie wisse einfach zu wenig über ihren Kater, um Rückschlüsse ziehen zu können, so die Katzenmama.

Macht auch nichts. Wenigstens wissen jetzt knapp fünf Millionen Menschen (so viele schauten sich ihr Video an) über Caramelos Tattoo Bescheid. Praktisch, sollte der Vierbeiner mal weglaufen.