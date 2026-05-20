20.05.2026 07:00 Katzenopa Simon hat keine Zähne mehr: Trotzdem hofft der Kater auf sein Happy End

Katzenopa Simon ist seit einem Monat im Hamburger Tierheim. Der Kater sucht ein neues liebevolles Zuhause.

Von Svenja-Marie Kahl

Hamburg - Bekommt Simon sein Happy End? Der Kater ist seit einem Monat im Tierheim in Hamburg. Doch er hofft, auf seine alten Tage noch ein liebevolles und ruhiges Zuhause zu finden.

Katzenopa Simon war in einem schlechten Pflegezustand als er ins Tierheim kam. © Hamburger Tierschutzverein von 1841 e.V. Wie der Hamburger Tierschutzverein auf seiner Website schreibt, ist der ungefähr elfjährige Kater seit dem 1. April bei ihnen im Tierheim. Simon ist ein Norwegischer-Waldkatzen-Mix und hat braun-schwarz getigertes langhaariges Fell. Der Kater ist zudem stubenrein und kastriert. Der neugierige Katzenopa kam als Sicherstellung ins Hamburger Tierheim und sucht nun ein liebevolles Zuhause. Katzen Katze stürzt aus 15. Stock und erleidet heftige Verletzung: Erst drei Tage später wird ihr geholfen Leider war Simon bei seiner Ankunft im Tierheim in einem schlechten Pflegezustand. Der arme Kater brauchte dringend eine Ohr- und Zahnbehandlung, deswegen ist Simon inzwischen zahnlos. Jetzt ist das Fell des Katers wieder seidig und Simon kann ein unbeschwertes Leben führen.

Simon wünscht sich ein ruhiges Zuhause mit viel Aufmerksamkeit