Katzenopa Simon hat keine Zähne mehr: Trotzdem hofft der Kater auf sein Happy End
Hamburg - Bekommt Simon sein Happy End? Der Kater ist seit einem Monat im Tierheim in Hamburg. Doch er hofft, auf seine alten Tage noch ein liebevolles und ruhiges Zuhause zu finden.
Wie der Hamburger Tierschutzverein auf seiner Website schreibt, ist der ungefähr elfjährige Kater seit dem 1. April bei ihnen im Tierheim.
Simon ist ein Norwegischer-Waldkatzen-Mix und hat braun-schwarz getigertes langhaariges Fell. Der Kater ist zudem stubenrein und kastriert.
Der neugierige Katzenopa kam als Sicherstellung ins Hamburger Tierheim und sucht nun ein liebevolles Zuhause.
Leider war Simon bei seiner Ankunft im Tierheim in einem schlechten Pflegezustand. Der arme Kater brauchte dringend eine Ohr- und Zahnbehandlung, deswegen ist Simon inzwischen zahnlos.
Jetzt ist das Fell des Katers wieder seidig und Simon kann ein unbeschwertes Leben führen.
Simon wünscht sich ein ruhiges Zuhause mit viel Aufmerksamkeit
Der Katzenopa wünscht sich auf seine alten Tage ein liebevolles Zuhause, ohne viel Trubel, Kinder oder andere Tiere. Zwar begegnet Simon den anderen Katzen im Tierheim neugierig, trotzdem möchten seine Pfleger ihn bevorzugt als Einzelprinzen vermitteln.
Simon beansprucht die ganze Aufmerksamkeit seiner Lieblingsmenschen für sich und möchte diese auch nicht teilen.
Seine neuen Besitzer sollten sich für ihn viel Zeit nehmen: Der Kater liebt stundenlange Streicheleinheiten und begleitet seine Menschen auch sonst gerne im Alltag. Deshalb wären Menschen, die nur wenig Zuhause sind, nicht das Passende für den Vierbeiner.
Ansonsten zeigt sich die Fellnase im Tierheim sehr fit, trotzdem sollte der Kater seinem Alter entsprechend regelmäßig den Tierarzt besuchen, damit der Katzenopa noch lange gesund bleibt.
Ihr wollt Simon ein liebevolles Zuhause schenken? Seinen kompletten Steckbrief und eine Möglichkeit zur Kontaktaufnahme mit dem Tierheim könnt Ihr unter hamburger-tierschutzverein.de finden.
Titelfoto: Hamburger Tierschutzverein von 1841 e.V.