Verspielte Malou sucht liebevolles Zuhause: Wer versteht ihre Katzensprache?
Hamburg - Malou ist verspielt, verschmust und doch selbstbewusst: Wer schenkt der kleinen Katze ein neues, liebevolles Zuhause?
Wie der Hamburger Tierschutzverein auf seiner Website schreibt, ist die zweijährige Katze seit dem 30. März bei ihnen im Tierheim.
Malou ist eine Europäische Kurzhaar Katze, stubenrein und kastriert. Ihr Fell ist braun-schwarz getigert und die Fellnase hat eine graue Schnute.
Die kleine Malou kam als Fundtier ins Hamburger Tierheim. Da sie niemand zu vermissen scheint, sucht die Katze nun ein neues Zuhause.
Von ihren Pflegern wird die Katzendame als liebes, freundliches und selbstbewusstes Tier beschrieben. Außerdem ist Malou verspielt, lebhaft und weiß ganz genau, was sie möchte - und was nicht.
Der Stubentiger genießt die Aufmerksamkeit seiner Lieblingsmenschen und kann verschmust sein. Allerdings nur, wenn Malou will.
Malou braucht Menschen, die Katzensprache verstehen
Wenn ihr etwas zu viel wird, zeigt sie dies deutlich und haut beim Spielen oder in aufregenden Momenten auch mal mit ihrer Pfote zu. Deswegen braucht Malou ein neues Zuhause, in dem Menschen Katzensprache verstehen und ihre Grenzen akzeptieren.
Für die zweijährige temperamentvolle Katzendame ist es wichtig beschäftigt zu sein und sich zu bewegen, deswegen braucht die Fellnase unbedingt die Möglichkeit zum Freigang. Ihr neues Zuhause sollte in einer ruhigen Gegend sein, in der sie sicher draußen unterwegs sein kann.
Malou braucht keine anderen Tiere für ihr Glück, weswegen sie nur als Einzelprinzessin vermittelt wird. Auch Kinder passen nicht in ihr neues Zuhause, da die Katze manchmal etwas grob beim Spielen ist. Zusätzlich braucht Malou eine ruhige Umgebung.
Die Fellnase hofft eine liebevolle Familie, die ihren starken Charakter zu schätzen weiß und ihren Freiraum akzeptiert.
Ihr wollt Malou ein liebevolles Zuhause schenken? Ihren kompletten Steckbrief und eine Möglichkeit zur Kontaktaufnahme mit dem Tierheim könnt Ihr unter hamburger-tierschutzverein.de finden.
Titelfoto: Hamburger Tierschutzverein von 1841 e.V.