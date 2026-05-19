Verspielte Malou sucht liebevolles Zuhause: Wer versteht ihre Katzensprache?

Hamburg - Malou ist verspielt, verschmust und doch selbstbewusst: Wer schenkt der kleinen Katze ein neues, liebevolles Zuhause?

Malou kam als Fundtier ins Hamburger Tierheim. © Hamburger Tierschutzverein von 1841 e.V.

Wie der Hamburger Tierschutzverein auf seiner Website schreibt, ist die zweijährige Katze seit dem 30. März bei ihnen im Tierheim.

Malou ist eine Europäische Kurzhaar Katze, stubenrein und kastriert. Ihr Fell ist braun-schwarz getigert und die Fellnase hat eine graue Schnute.

Die kleine Malou kam als Fundtier ins Hamburger Tierheim. Da sie niemand zu vermissen scheint, sucht die Katze nun ein neues Zuhause.

Von ihren Pflegern wird die Katzendame als liebes, freundliches und selbstbewusstes Tier beschrieben. Außerdem ist Malou verspielt, lebhaft und weiß ganz genau, was sie möchte - und was nicht.

Der Stubentiger genießt die Aufmerksamkeit seiner Lieblingsmenschen und kann verschmust sein. Allerdings nur, wenn Malou will.