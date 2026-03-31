Keiner vermisst diesen Kater: Wer schenkt dem neugierigen Elmo ein neues Zuhause?

Hamburg - Wer hat ein Herz für Elmo? Der Kater ist seit zwei Monaten im Tierheim in Hamburg . Doch er sucht ein neues, liebevolles Zuhause.

Kater Elmo kam als Fundtier ins Hamburger Tierheim. © Hamburger Tierschutzverein von 1841 e.V.

Der Hamburger Tierschutzverein schreibt auf seiner Website, dass der sechsjährige Kater am 29. Januar 2026 zu ihnen ins Tierheim gekommen ist.

Elmo ist eine Europäisch-Kurzhaar-Kater, welcher bereits kastriert und stubenrein ist. Sein Fell ist komplett schwarz und er hat eine gelbe Augenfarbe.

Die kleine Samtpfote kam als Fundtier ins Hamburger Tierheim. Nun suchen die Pfleger ein neues, liebevolles Zuhause für den Kater, da scheinbar niemand das Tier vermisst.

Seine Pfleger beschreiben den Vierbeiner als lieb, verschmust und freundlich.

Trotzdem ist die kleine Fellnase auch selbstbewusst und weiß, was sie will.