Keiner vermisst diesen Kater: Wer schenkt dem neugierigen Elmo ein neues Zuhause?
Hamburg - Wer hat ein Herz für Elmo? Der Kater ist seit zwei Monaten im Tierheim in Hamburg. Doch er sucht ein neues, liebevolles Zuhause.
Der Hamburger Tierschutzverein schreibt auf seiner Website, dass der sechsjährige Kater am 29. Januar 2026 zu ihnen ins Tierheim gekommen ist.
Elmo ist eine Europäisch-Kurzhaar-Kater, welcher bereits kastriert und stubenrein ist. Sein Fell ist komplett schwarz und er hat eine gelbe Augenfarbe.
Die kleine Samtpfote kam als Fundtier ins Hamburger Tierheim. Nun suchen die Pfleger ein neues, liebevolles Zuhause für den Kater, da scheinbar niemand das Tier vermisst.
Seine Pfleger beschreiben den Vierbeiner als lieb, verschmust und freundlich.
Trotzdem ist die kleine Fellnase auch selbstbewusst und weiß, was sie will.
Kater Elmo ist neugierig und lieb, zeigt aber auch deutlich seine Grenzen
Dazu gehören vor allem Erkundungstouren durch seine neue Nachbarschaft. Der neugierige Kater kann es kaum erwarten, all die spannenden Ecken um sein neues Zuhause herum zu entdecken.
Obwohl Elmo sehr neugierig und aktiv ist, sind ihm Kleinkinder doch etwas suspekt, erklären seine Pfleger. Deswegen ist ein Zuhause ohne Kleinkinder genau das Richtige für ihn.
In stressigen Situationen kann Elmo seine Stimme zum Einsatz bringen und zeigt durch Fauchen deutlich seine Grenzen.
Wenn seine neue Familie diese Grenzen akzeptiert, bekommen sie laut seinen Pflegern einen ausgesprochen lieben und verschmusten Kater.
Ihr wollt Elmo ein liebevolles Zuhause schenken? Sein kompletter Steckbrief und eine Möglichkeit zur Kontaktaufnahme mit dem Tierheim könnt Ihr unter hamburger-tierschutzverein.de finden.
Titelfoto: Hamburger Tierschutzverein von 1841 e.V.