Sherlock ist sehr scheu und sehnt sich nach einem ruhigen Zuhause: Wer gibt dem Kater eine Chance?

Hamburg - Der Kater kam als Fundtier in das Hamburger Tierheim und ist sehr scheu. Sherlock sucht jetzt ein liebevolles Zuhause.

Sherlock mag es ruhig und wünscht sich von seiner Familie Geduld. © Hamburger Tierschutzverein von 1841 e.V.

Anfang Januar wurde der Kater aufgelesen und fand bei den Tierschützern in der Süderstraße ein vorübergehendes Zuhause.

Hier zeigt sich der graue Europäisch Kurzhaar mit einem weißen Kehlfleck sehr ruhig und sensibel. Vor fremden Menschen hat der Maunzier ebenso Angst wie vor neuen Situationen und zeigt sich daher erst mal von seiner scheuen und vorsichtigen Seite.

Doch wer der Samtpfote mit Geduld begegnet und im Ruhe gibt, kann das Vertrauen gewinnen und die freundliche Seite des Katers kennenlernen.

Sherlock ist stubenrein und wünscht sich ein Umfeld, das ebenso ruhig ist wie sein Wesen.

Von seiner neuen Familie erhofft sich der etwa zwei Jahre alter Maunzier viel Verständnis. Hektik und häufig wechselnde Situationen würden ihn schnell überfordern.

Demzufolge ist die Vermittlung in einen Haushalt mit Hunden oder Kindern ausgeschlossen. Das wäre Sherlock zu viel Trubel.

Bei dem Maunzier wurden neurologische Auffälligkeiten festgestellt.