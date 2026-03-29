Was nach fast fünf Jahren mit der vermissten Katze Artemis passierte, lässt Tränen fließen

Maryland/USA - Die Hoffnung war fast verloren - doch nach unglaublichen fast fünf Jahren wurde eine Familie endlich wieder mit ihrem lang vermissten Haustier vereint!

Katze Artemis kehrte eines Tages nicht mehr nach Hause zurück. © Screenshot/Facebook/The Humane Society of Harford County

2021 hatten Melissa Garci und ihre Tochter Brooke Garci aus dem US-Bundesstaat Maryland ihre Katze Artemis verloren. An jenem Tag kam der Vierbeiner, dem Freigang erlaubt war, einfach nicht mehr nach Hause, so People.

"Ich habe Flugblätter in der Nachbarschaft verteilt, zusammengerollt in die Türen gesteckt, geklingelt – ohne Erfolg", erinnerte sich Melissa zurück.

Doch vor wenigen Wochen, nach fast fünf Jahren, erhielten sie einen unerwarteten Anruf der gemeinnützigen Organisation "The Humane Society of Harford County": Eine Frau hatte eine Katze in ihrem Keller gefunden.

Zunächst nichts Ungewöhnliches, doch nachdem der Chip überprüft worden war, stellte sich heraus, dass es sich um das vermisste Tier handelte!

Melissa war überglücklich, aber natürlich auch unsicher. Immerhin waren Jahre vergangen, seit sie ihr geliebtes Haustier das letzte Mal im Arm gehalten hatte und sie wollte sich nicht zu früh Hoffnungen machen - obwohl die Chip-Überprüfung keine Zweifel ließ.