Was nach fast fünf Jahren mit der vermissten Katze Artemis passierte, lässt Tränen fließen
Maryland/USA - Die Hoffnung war fast verloren - doch nach unglaublichen fast fünf Jahren wurde eine Familie endlich wieder mit ihrem lang vermissten Haustier vereint!
2021 hatten Melissa Garci und ihre Tochter Brooke Garci aus dem US-Bundesstaat Maryland ihre Katze Artemis verloren. An jenem Tag kam der Vierbeiner, dem Freigang erlaubt war, einfach nicht mehr nach Hause, so People.
"Ich habe Flugblätter in der Nachbarschaft verteilt, zusammengerollt in die Türen gesteckt, geklingelt – ohne Erfolg", erinnerte sich Melissa zurück.
Doch vor wenigen Wochen, nach fast fünf Jahren, erhielten sie einen unerwarteten Anruf der gemeinnützigen Organisation "The Humane Society of Harford County": Eine Frau hatte eine Katze in ihrem Keller gefunden.
Zunächst nichts Ungewöhnliches, doch nachdem der Chip überprüft worden war, stellte sich heraus, dass es sich um das vermisste Tier handelte!
Melissa war überglücklich, aber natürlich auch unsicher. Immerhin waren Jahre vergangen, seit sie ihr geliebtes Haustier das letzte Mal im Arm gehalten hatte und sie wollte sich nicht zu früh Hoffnungen machen - obwohl die Chip-Überprüfung keine Zweifel ließ.
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Katze Artemis zurück zu Hause: Freudentränen bei Melissa und Brooke Garci
Schnell machte sich das Mutter-Tochter-Duo also auf den Weg zu der Organisation. Dort angekommen konnten sie es kaum fassen.
"Ich konnte noch nicht weinen, weil ich es nicht glauben konnte, aber als ich sie sah, dachte ich: 'Oh mein Gott, sie sieht genau gleich aus'", berichtete Melissa freudig.
Kurz darauf flossen die Freudentränen, sie nahm ihre lang verschollene Katze in den Arm und es wurde ausgiebig gekuschelt.
Brooke fügte hinzu, dass sie zwar nicht wissen, wo Artemis - benannt nach der griechischen Göttin der Jagd und Wildnis - all die Jahre gewesen war, doch es scheint, als hätten ihre Überlebensinstinkte sie durchgebracht.
Nach fünf langen Jahren wurde die Familie und das vermisste Haustier wieder zusammengeführt - und die Freude könnte nicht größer sein.
Titelfoto: Screenshot/Facebook/The Humane Society of Harford County