Frau sieht, dass sich Plastikbeutel auf Straße bewegt: Als sie reinschaut, trifft sie der Schlag

Vallejo (Kalifornien/USA) - Sie hatte einen Verdacht, sie hörte von irgendwo ein Miauen. Als Maria Long aus Vallejo in Kalifornien vor Kurzem einen Plastikbeutel auf dem Bürgersteig liegen sah, schwante ihr Böses. Als sie hineinsah, traf Long der Schlag: Vier kleine Babykatzen, gerade mal wenige Tage alt, waren in höchster Not.

Dieser Beutel bewegte sich, außerdem waren zarte Miau-Geräusche wahrnehmbar. © Bildmontage: Instagram/Screenshots/peeekaboo1928

"Sie lagen direkt in der Sonne auf dem Bürgersteig, ohne Bäume oder Ähnliches", sagte die Kalifornierin laut einem aktuellen Bericht von The Dodo. Sie brachte die vier sofort zur "Humane Society of the North Bay".

Das Tierheim war zum Glück nur wenige Minuten entfernt. Vor Ort fiel Long ein Stein vom Herzen, als die Mitarbeiter nach einer ersten Untersuchung der Katzenbabys sicher waren, dass es ihnen den Umständen entsprechend gut ging.

"Sie waren wahrscheinlich einfach nur traumatisiert und geschockt", erklärte sich Long das verzweifelte Miauen der kleinen Tiere.

Die Geschichte war damit aber noch nicht beendet. Denn es zeichnete sich direkt der nächste Wendepunkt für die Katzen-Retterin ab.