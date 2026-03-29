Frau sieht, dass sich Plastikbeutel auf Straße bewegt: Als sie reinschaut, trifft sie der Schlag
Vallejo (Kalifornien/USA) - Sie hatte einen Verdacht, sie hörte von irgendwo ein Miauen. Als Maria Long aus Vallejo in Kalifornien vor Kurzem einen Plastikbeutel auf dem Bürgersteig liegen sah, schwante ihr Böses. Als sie hineinsah, traf Long der Schlag: Vier kleine Babykatzen, gerade mal wenige Tage alt, waren in höchster Not.
"Sie lagen direkt in der Sonne auf dem Bürgersteig, ohne Bäume oder Ähnliches", sagte die Kalifornierin laut einem aktuellen Bericht von The Dodo. Sie brachte die vier sofort zur "Humane Society of the North Bay".
Das Tierheim war zum Glück nur wenige Minuten entfernt. Vor Ort fiel Long ein Stein vom Herzen, als die Mitarbeiter nach einer ersten Untersuchung der Katzenbabys sicher waren, dass es ihnen den Umständen entsprechend gut ging.
"Sie waren wahrscheinlich einfach nur traumatisiert und geschockt", erklärte sich Long das verzweifelte Miauen der kleinen Tiere.
Die Geschichte war damit aber noch nicht beendet. Denn es zeichnete sich direkt der nächste Wendepunkt für die Katzen-Retterin ab.
Instagram-Video zeigt die rührende Geschichte
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Humane Society of the North Bay berichtet an diesem Wochenende ebenfalls
Long - selbst Katzenbesitzerin - wurde von der Humane Society of the North Bay direkt gefragt, ob sie sich vorstellen könne, für die Tierbabys eine Woche lang als Pflegemutter zu sorgen.
In einem Instagram-Video von Long, das seit einigen Tagen viral geht, ist die Geschichte der vier Findlinge zu sehen. Im Kommentar daneben schreibt die US-Amerikanerin, dass sie es sich nie hätte vorstellen können, als Pflegemama für Katzen tätig zu sein.
Doch an diesem Tag änderte sich das. Long nahm alle vier Samtpfoten mit zu sich nach Hause, fütterte und pflegte sie, so gut sie konnte. "Ich habe mich noch nie so sehr wie eine Mutter gefühlt wie in dieser Zeit", sagte die kinderlose Frau.
Mittlerweile hat sie die Kleinen jedoch wieder ins Tierheim zurückgegeben. Dort wurden sie an Langzeit-Pflegefamilien vermittelt. Diese müssen noch einige Wochen warten, bis die Katzen groß genug sind, um für immer vermittelt zu werden.
Titelfoto: Bildmontage: Instagram/Screenshots/peeekaboo1928