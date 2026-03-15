Keiner vermisst Shika: Wer schenkt der verspielten Katze ein Zuhause?

Hamburg - Shika kam als Fundtier in das Hamburger Tierheim. Die verspielte Katze sucht jetzt ein Für-immer-Zuhause.

Shika sucht die Nähe von Menschen, bleibt dabei aber selbstbewusst. © Hamburger Tierschutzverein von 1841 e.V.

Der Mischling aus Orientalisch und Europäisch Kurzhaar wird auf etwa drei Jahre geschätzt und keiner weiß, was die Fellnase in dieser Zeit erlebt hat.

Was auch immer es war: Zum Raubein hat es die Fellnase nicht gemacht. Ihre Pfleger beschreiben Shika als liebe, freundliche und aufgeschlossene Katze.

Menschen gegenüber ist die Dreijährige kein bisschen schüchtern. Im Gegenteil - sie ist offen und steht gerne im Rampenlicht. Von Aufmerksamkeit kriegt sie nicht genug, ebenso wenig von ausgiebigen Kuscheleinheiten.

Der Stubentiger sucht die Nähe ihrer Bezugspersonen, verliert beim Schmusen aber nicht ihre selbstbewusste Art.

Nur auf dem Sofa zu faulenzen und sich den Bauch kraulen zu lassen, ist aber auch nicht ihr Ding. Die Katze ist sehr lebhaft, spielt gerne und liebt Beschäftigung.

Wenn ihre Laune auf dem Siedepunkt ist, flitzt sie wild durch die Gegend.