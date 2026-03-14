Mann macht Schattenspiele an der Wand: Reaktion seines Kätzchens verzückt so viele

Philippinen - Man ahnt es schnell: Philip Jose Galit von den Philippinen macht nicht nur die üblichen Hampeleien beim Versuch, ein Schattenspiel an die Wand zu zaubern. Der junge Mann ist stattdessen ein echter Profi, der auch auf den passenden Künstlernamen "Shadow Ace" hört. Kein Wunder, dass er mit seinen Fertigkeiten dazu in der Lage ist, sein Kätzchen Kutilog mit einem "Schatten-Mann" völlig aus dem Konzept zu bringen.

Kätzchen Kutilog spielt gerne mit seinem Besitzer Philip Jose Galit - oder auch mit dessen Schatten. © Bildmontage: Instagram/Screenshot/boomshadowace, TikTok/Screenshot/boomshadowace

In einem viralen TikTok-Video vom vergangenen Monat ist die kuriose Szene zu sehen. Darin sieht es so aus, als würde ein Mann mit einem Hut einen Schatten an die Wand werfen.

Kutilog ist sofort Feuer und Flamme, versucht, den "Eindringling" zu stellen. Der läuft jedoch immer wieder an der Wand auf und ab, wo ihn das Jungtier einfach nicht stoppen kann. Da helfen am Ende auch hohe Sprünge direkt gegen die Wand nichts - die kleine Samtpfote bleibt erfolglos.

Der Clip ist hingegen eine wahre Freude für Katzen-Fans. Rund 300.000 Klicks hat das Werk seit Mitte Februar abgeräumt.

Im Gespräch mit The Dodo erklärte Galit diesen Monat, wie die Situation mit seiner Katze für ihn gewesen war.