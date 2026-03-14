Mann macht Schattenspiele an der Wand: Reaktion seines Kätzchens verzückt so viele

In einem viralen TikTok-Video ist die kuriose Schattenspiel-Szene mit Kätzchen Kutilog zu sehen.

Von Christian Norm

Philippinen - Man ahnt es schnell: Philip Jose Galit von den Philippinen macht nicht nur die üblichen Hampeleien beim Versuch, ein Schattenspiel an die Wand zu zaubern. Der junge Mann ist stattdessen ein echter Profi, der auch auf den passenden Künstlernamen "Shadow Ace" hört. Kein Wunder, dass er mit seinen Fertigkeiten dazu in der Lage ist, sein Kätzchen Kutilog mit einem "Schatten-Mann" völlig aus dem Konzept zu bringen.

Kätzchen Kutilog spielt gerne mit seinem Besitzer Philip Jose Galit - oder auch mit dessen Schatten.
Kätzchen Kutilog spielt gerne mit seinem Besitzer Philip Jose Galit - oder auch mit dessen Schatten.  © Bildmontage: Instagram/Screenshot/boomshadowace, TikTok/Screenshot/boomshadowace

In einem viralen TikTok-Video vom vergangenen Monat ist die kuriose Szene zu sehen. Darin sieht es so aus, als würde ein Mann mit einem Hut einen Schatten an die Wand werfen.

Kutilog ist sofort Feuer und Flamme, versucht, den "Eindringling" zu stellen. Der läuft jedoch immer wieder an der Wand auf und ab, wo ihn das Jungtier einfach nicht stoppen kann. Da helfen am Ende auch hohe Sprünge direkt gegen die Wand nichts - die kleine Samtpfote bleibt erfolglos.

Der Clip ist hingegen eine wahre Freude für Katzen-Fans. Rund 300.000 Klicks hat das Werk seit Mitte Februar abgeräumt.

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Im Gespräch mit The Dodo erklärte Galit diesen Monat, wie die Situation mit seiner Katze für ihn gewesen war.

Virales TikTok-Video zeigt süßen Moment mit Kätzchen Kutilog

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Da helfen auch hohe Sprünge nichts. Kätzchen Kutilog bekommt den "Schatten-Mann" nicht zu fassen.
Da helfen auch hohe Sprünge nichts. Kätzchen Kutilog bekommt den "Schatten-Mann" nicht zu fassen.  © TikTok/Screenshot/boomshadowace

Galit, der sogar schon einmal im Finale von "Asia's Got Talent" stand, war verzückt, dass sein Stubentigerchen den Schatten-Mann für echt hielt.

"Als er meinen Schatten sah - insbesondere den Handschatten, der von Michael Jackson inspiriert war - dachte er, er müsse ihn jagen", sagte der Philippiner.

Für ihn ein Segen: "Es freut mich, dass Kutilog immer da ist, wenn ich übe. Aber manchmal verliere ich auch die Konzentration, weil ich am liebsten aufhören und einfach mit ihm spielen möchte", gab der Schatten-Künstler zu.

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Auch sonst konnte er nur Gutes über seinen Fellfreund erzählen.

"Haustiere tragen wesentlich zu unserem seelischen Wohlbefinden bei. Selbst wenn wir allein sind, leisten sie uns Gesellschaft, und das hilft mir sehr", schwärmte Galit abschließend gegenüber dem Tiermagazin.

Titelfoto: Bildmontage: Instagram/Screenshot/boomshadowace, TikTok/Screenshot/boomshadowace

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