Frau schenkt ihrer Katze ein Geschwisterchen, doch das geht anders aus, als gedacht

USA - Sie glaubte, ihre Katze sei einsam und würde sich über Gesellschaft freuen. Eine Katzenhalterin wollte ihrem Haustier etwas Gutes tun – doch schon bald musste sie ihre Annahme revidieren.

Die beiden Katzen stellten sich schnell als zwei niedliche Streithammel heraus. © TikTok/gooseandtobey

Auf ihrem TikTok-Kanal "gooseandtobey" teilte die Besitzerin ein Video ihrer beiden Katzen.

In dem Clip sitzt Tobey, eine getigerte Katze aus dem Tierheim, oben auf einem Kratzbaum, während die graue Katze namens Goose darunter bleibt. Der eingeblendete Text fasst die Situation humorvoll zusammen: "Ich sehe zu, wie meine Katze jeden Tag provoziert wird, weil ich dachte, sie würde sich einen kleinen Bruder wünschen."

Tatsächlich zeigt das Video eine Dynamik, die viele Zuschauer sofort wiedererkannten. Tobey scheint seine ältere Mitbewohnerin immer wieder spielerisch zu necken – ganz so, wie es oft bei jüngeren Geschwistern der Fall ist.

Goose lässt sich das allerdings nicht lange gefallen und macht deutlich, wer im Haus das Sagen hat.

Der Clip sammelte Zehntausende Likes und ging viral. Viele kommentierten, dass die Szene sie stark an typische Geschwisterstreitigkeiten erinnere. "Wir haben Brüder aus demselben Wurf und bei ihnen ist es genauso – sie provozieren sich ständig gegenseitig", schrieb ein Nutzer.

Eine andere Person meinte: "Als ältere Schwester kann ich sagen: Das ist eine ziemlich treffende Darstellung davon, wie es ist, ein jüngeres Geschwisterchen zu haben."