Frau schenkt ihrer Katze ein Geschwisterchen, doch das geht anders aus, als gedacht
USA - Sie glaubte, ihre Katze sei einsam und würde sich über Gesellschaft freuen. Eine Katzenhalterin wollte ihrem Haustier etwas Gutes tun – doch schon bald musste sie ihre Annahme revidieren.
Auf ihrem TikTok-Kanal "gooseandtobey" teilte die Besitzerin ein Video ihrer beiden Katzen.
In dem Clip sitzt Tobey, eine getigerte Katze aus dem Tierheim, oben auf einem Kratzbaum, während die graue Katze namens Goose darunter bleibt. Der eingeblendete Text fasst die Situation humorvoll zusammen: "Ich sehe zu, wie meine Katze jeden Tag provoziert wird, weil ich dachte, sie würde sich einen kleinen Bruder wünschen."
Tatsächlich zeigt das Video eine Dynamik, die viele Zuschauer sofort wiedererkannten. Tobey scheint seine ältere Mitbewohnerin immer wieder spielerisch zu necken – ganz so, wie es oft bei jüngeren Geschwistern der Fall ist.
Goose lässt sich das allerdings nicht lange gefallen und macht deutlich, wer im Haus das Sagen hat.
Der Clip sammelte Zehntausende Likes und ging viral. Viele kommentierten, dass die Szene sie stark an typische Geschwisterstreitigkeiten erinnere. "Wir haben Brüder aus demselben Wurf und bei ihnen ist es genauso – sie provozieren sich ständig gegenseitig", schrieb ein Nutzer.
Eine andere Person meinte: "Als ältere Schwester kann ich sagen: Das ist eine ziemlich treffende Darstellung davon, wie es ist, ein jüngeres Geschwisterchen zu haben."
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Streitlustige Katzen begeistern Zuschauer
Ein Zuschauer stellte fest, dass das Verhalten eher nach Spiel als nach ernstem Streit aussehe. Wäre die ältere Katze wirklich verärgert, würde sie deutlich knurren oder fauchen. Auch die Besitzerin stellte in einem anderen Video klar, dass Goose und Tobey bestens miteinander auskommen.
Experten betonen, dass die Persönlichkeit einer Katze der wichtigste Faktor ist, wenn man darüber nachdenkt, ein zweites Haustier aufzunehmen. Eine ruhige oder ältere Katze kann beispielsweise schnell von einem sehr verspielten Jungtier überfordert sein.
Titelfoto: TikTok/gooseandtobey