Keiner vermisst die verspielte Katze Shika: Wer schenkt ihr ein Zuhause?
Hamburg - Shika kam als Fundtier in das Hamburger Tierheim. Die verspielte Katze sucht jetzt ein Für-immer-Zuhause.
Der Mischling aus Orientalisch und Europäisch Kurzhaar wird auf etwa drei Jahre geschätzt und keiner weiß, was die Fellnase in dieser Zeit erlebt hat.
Was auch immer es war: Zum Raubein hat es die Fellnase nicht gemacht. Ihre Pfleger beschreiben Shika als liebe, freundliche und aufgeschlossene Katze.
Menschen gegenüber ist die Dreijährige kein bisschen schüchtern. Im Gegenteil - sie ist offen und steht gerne im Rampenlicht. Von Aufmerksamkeit kriegt sie nicht genug, ebenso wenig von ausgiebigen Kuscheleinheiten.
Der Stubentiger sucht die Nähe ihrer Bezugspersonen, verliert beim Schmusen aber nicht ihre selbstbewusste Art.
Nur auf dem Sofa zu faulenzen und sich den Bauch kraulen zu lassen, ist aber auch nicht ihr Ding. Die Katze ist sehr lebhaft, spielt gerne und liebt Beschäftigung.
Wenn ihre Laune auf dem Siedepunkt ist, flitzt sie wild durch die Gegend.
Shika braucht unbedingt Freigang
Das so lebensfrohe wie temperamentvolle Tier ist stubenrein und tobt sich zuverlässig am Kratzbaum aus.
Das Leben in einem Haushalt bewältigt sie problemlos. Sie braucht allerdings unbedingt Freigang. Shika ist neugierig, möchte die Gegend erkunden und ihre Energie auch mal außerhalb der eigenen vier Wände loswerden.
Ideal wäre ein Zuhause in ruhiger Lage, damit die Ausflüge sicher bleiben.
Der Hamburger Tierschutzverein sucht für die schmächtige Fellnase eine Familie, die den gesunden Mix aus aktiver und zugleich verschmuster Art zu schätzen weiß.
Mit der Katze zieht ein freundliches, lebensfrohes Wesen ein, das ein wunderbares Familienmitglied werden kann.
Wer Shika ein liebevolles Für-immer-Zuhause schenken möchte, findet unter hamburger-tierschutzverein.de einen detaillierten Steckbrief sowie die Möglichkeit zur Kontaktaufnahme.
Titelfoto: Hamburger Tierschutzverein von 1841 e.V.