Kiba und Mali vertragen sich nicht mit neuen Katzen ihres Besitzers: Nun suchen sie eine Chance

Großröhrsdorf (Sachsen) - Die beiden Katzengeschwister Kiba und Mali warten im Tierheim "Hoffnung für Tiere" in Großröhrsdorf sehnsüchtig auf ein liebevolles Zuhause.

Die beiden Katzengeschwister wurden abgegeben, weil sie sich mit den Katzen der neuen Lebenspartnerin ihres Besitzers nicht verstanden hatten. © tierhoffnung.de

Wie der Tierschutzverein mitteilt, haben die beiden etwa neun Jahre alten Katzen ihr gesamtes bisheriges Leben miteinander verbracht.

Sie wurden schließlich Ende April ins Tierheim abgegeben, nachdem sie sich nicht mit den Katzen der neuen Lebenspartnerin ihres Besitzers verstanden hatten.

Bei der anschließenden tierärztlichen Untersuchung stellte sich heraus, dass Kiba und Mali über sieben Jahre lang keinen Tierarzt gesehen hatten. Dabei kam unter anderem heraus, dass sie an Bluthochdruck leiden.

Seitdem sind sie auf Medikamente zur Senkung ihres Blutdrucks angewiesen, die sie problemlos einnehmen und gut vertragen.